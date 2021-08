Hija de Gilma Jiménez: ‘En Colombia no sirve ni la confesión de un hampón’

Yohana Jiménez, defensora de la niñez, hizo un fuerte pronunciamiento sobre el caso de la niña Sara Sofía Galván, dice que desde que desapareció ha habido evidente negligencia e indolencia. “Esto es inadmisible, doloroso y vergonzoso”.



Explicó que la libertad de los principales responsables de la desaparición es una clara evidencia de la negligencia e indolencia de cómo ha sido atendida esta denuncia.

#SaraSofía. : ‘En Colombia no sirve ni la confesión de un hampón’. Yohanna Jiménez, hija de Gilma Jiménez, hizo un fuerte pronunciamiento sobre el caso de la niña Sara Sofía Galván.https://t.co/SeiaXfg0i5 — EL TIEMPO Bogotá (@BogotaET) August 2, 2021

Sara Sofía Galván niña desaparecida. Foto: Archivo particular.

Agregó que lo más grave no son los errores que se han cometido en la investigación. “Lo más grave es que la niña, después de más de seis meses, sigue desaparecida y no la están buscando”.



Dijo que fue por esas razones que el pasado 27 de mayo con Xiomara Galván, tía de la niña, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación que se configurara una mesa técnica para que se apropiaran los recursos técnicos y humanos especializados para encontrar a la niña. “La Fiscalía no atendió nuestra petición y más de dos meses después, tampoco nos ha contestado”.



Explicó que esa negligencia se inició con la actuación de los policías que atendieron el caso el 18 de febrero y que escucharon la declaración de la mamá de la niña, donde manifestó que había botado su cuerpo al río Tunjuelo. “Desde ese momento se debió iniciar la búsqueda y nunca parar”.

Hay que recordar que sólo hasta el 11 de abril fue llevada una draga para remover material en el sitio donde supuestamente fue arrojado el cuerpo de la niña. Esa draga ya no está trabajando en el sitio.



Reiteró que la Fiscalía ha desechado información que ha recibido la familia, sobre versiones del paradero de la niña. Xiomara, con sus propios recursos, se trasladó a Bucaramanga para investigar testimonios que decían haber visto a la niña en esa ciudad. “Las autoridades tampoco atendieron la petición de la familia de fijar una recompensa a quien diera información de Sara Sofía y les tocó a ellos mismos fijar una, con la ayuda de algunos ciudadanos generosos”.



Explicó que se han hecho anuncios irresponsables y ligeros. El pasado 26 de marzo el director de la Policía, General Jorge Luis Vargas, anunció que el caso tenía “un alto nivel de esclarecimiento. El tiempo ha demostrado que eso no era cierto. Hoy no sabemos en dónde está la niña y tampoco se ha encontrado su cuerpo".



Dijo también que dos personas confesaron que arrojaron el cuerpo de la niña a un río, pero esa declaración no basta para mantener encarcelados a dos sujetos que evidentemente son un peligro para la sociedad, pero sobre todo, para los niños.“En este caso, como en muchos otros, han primado los tecnicismos jurídicos, más que la prevalencia constitucional de los derechos de los niños”.

