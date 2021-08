'No me presté para matar a mi hija': Carolina Galván, mamá de Sara Sofía

Carolina Galván, madre de la pequeña Sara Sofía Galván, que desapareció desde enero pasado, habló en exclusiva con el Noctámbulo de Citytv a la salida de la cárcel, tras una decisión de una jueza que la dejó libre a ella y a su expareja Nilson Díaz, quienes son investigados por el caso de la menor.



No obstante, la Fiscalía ordenó la recaptura de ambos, pero antes de ir tras las rejas, Carolina explicó detalles inéditos del caso.



¿Usted por qué dijo inicialmente que la niña había sido vendida?

​

Él (Nilson) me intimidaba para que cambiara la versión, que no dijera que la niña estaba en el caño, porque supuestamente él la había tirado en el caño, y que dijera que fui yo. De tanto miedo de que algo me podía pasar terminé culpándome.



¿Usted vio que Nilson manipulara el cuerpo de la niña?

​

Yo me sentaba a llorar y lo único que quería era salir corriendo, lo que pensaba es que la niña estaba muerta. La dejamos media hora a ver si reaccionaba sola, él la cogió con una cobija azul oscura, la envolvió y la metió en un costal, y la dejó en la sala y yo no podía dormir por eso. Me decía que no fuera a decir nada. Al otro día no sabía ni qué hacer, le dije: 'yo me la llevo con mi hermana, pero digámosle a ella', porque no me siento capaz de decirle a la Policía ni sacarla sola, que vengan hasta acá y que se hagan cargo de lo que está pasando'.



¿Para dónde se iban a llevar a la niña?

​

Yo quería que si la niña no despertaba, que me ayudara a llevarla al hospital, a la Policía, algo tenía que hacer, o llamar a Medicina Legal.



¿Por qué no lo hicieron?

​

Porque él me dijo que no dijera nada, porque me iba a atacar, a causa de eso. Me sentía atacada, mi corazón sentía que algo iba a pasar, me daba miedo que él se metiera conmigo.

Nilson Díaz. Foto: Archivo particular

¿Cuándo vio el cuerpo por última vez?

​

El 29 de enero, el viernes por la mañana la vi, por la tarde ya no estaba. Estaba acostada envuelta en un costal, que para sacar a botarla. Yo dije por qué voy a botar a mi hija a la basura, le dije (a Nilson) que no porque no era un animal. Él la sacó porque el viernes yo salí a las 7 de la mañana y la niña estaba ahí.



¿Nilson golpeaba a Sara Sofía?

​

Un día antes la había dejado con él, y me llama. 'Carolina, la niña se bajó de la cama, se enredó con una tabla', me dijo. Llego a la casa y la niña se jodió el ojito, me puse como que quería morirme, se lo dañó, y mi hija va aquedar con el ojito malo.



Yo digo que él la maltrató o un hijo me le hizo algo porque llegué a la casa temprano, iba a hacer la una de la tarde, y la niña acostada en la cama seria, con el ojo moreteado. Yo sí le pegué a la niña, le pegué en la pierna. Él dice que yo llegaba borracha y que le daba y me sacaba todas las ganas dándole a la niña, que la estrellé contra la pared, que la llevé al baño y que la ahogué, y nada de eso es verdad. Que le haya pegado a mi hija no quiere decir que la haya matado. No me presté para matar a mi hija. Cuando yo no le daba plata a Nilson se ponía todo rabón.



¿Qué cree que va a pasar con su proceso?

​

Tengo nervios, pero sé que mi Dios me va a ayudar, tengo fe en él, y yo sé, y soy una mujer bendecida, he recibido muchas bendiciones y sé que esto tiene que ser un milagro, pero sé que va a suceder, se va a descubrir la verdad que mi hija va a aparecer, así sea como sea, quiero saber dónde está la niña, qué sucedió con ella y créame que así la gente no me crea, porque la mayoría cree que soy una mentirosa, en mi corazón yo solo anhelo y mi sueño, le pido a mi Dios que mañana o pasado me diga la Policía (sic).

REDACCIÓN BOGOTÁ