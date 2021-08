Avanza audiencia de imputación de cargos contra madre de Sara Sofía

La tarde de este viernes 6 de agosto se está llevando a cabo una nueva audiencia virtual en contra de Carolina Galván, la madre de la pequeña Sara Sofía Galván, desaparecida desde enero pasado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad.

En la sesión la fiscal del caso hizo un detallado recuento de las múltiples versiones que la acusada ha entregado a las autoridades sobre la suerte y paradero de la menor, y que han sido desde que la vendió hasta que alguien se la robó. Después de esto, le solicitó que se la envió a una cárcel mientras avanza la investigación.



(Además: Capturan a Nilson Díaz, cuidador de Sara Sofía Galván)



También se pronunció el abogado de las víctimas, quien pidió que no se permita que la responsabilidad de Carolina sea retirada por el argumento de que ella actuó por miedo.

"Aquí no se actuó con temor, en la narración que hace da a entender que actuó por miedo, no se puede aceptar que esta señora está justificando su proceder por miedo. Cuando se habla de miedo insuperables, que sería lo que posiblemente quisiera tejer, aunque ella no conoce estas categorías, pero sí lo insinúa en su lenguaje que lo hizo por miedo a Nilson, que él le decía que dijera que había reglado a la niña, que era cuidada por otra persona".

A esta hora avanza la audiencia y se espera que el juez tome una determinación sobre la solicitud de la Fiscalía de enviarla a una cárcel e imputarle cargos por el delito de desaparición forzada.

Siga leyendo:

- Los errores más absurdos del caso Sara Sofía Galván.



- Habla el abogado de las víctimas en el caso Sara Sofía Galván.