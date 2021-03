Las palabras de indignación de la Fiscal del caso de Sara Sofía

"Este caso ha afectado a su tía y a la sociedad. Nos encontramos con el corazón arrugado, señor juez, porque no encontramos esta bebé. No sabemos la verdad ¿Fue regalada o asesinada?", dijo la fiscal que investiga el caso de desaparición de Sara Sofía en la audiencia donde de dictaminó la medida de aseguramiento carcelario para la mamá biológica Carolina Galván y su pareja Nilson Díaz.



Xiomara, tía de Sara y quien tenía su custodia, continúa con la búsqueda. Le afirmó a City Tv que su sobrina todavía está viva y espera que su hermana entregue la información pertinente para dar con el paradero de la menor. "Si ella me está escuchando en este momento, le pido que de la información pertinente. Es su niña, que haga un recuento cuando quedó embarazada", dijo.

(Le puede interesar: Sara Sofía: detalles inéditos de su desaparición en Patio Bonito)



También explicó que las autoridades realizaron allanamientos en la casa de Nilson, compañero sentimental de la mamá, y recolectaron pruebas que están siendo analizadas por Medicina Legal. Los niños que se encontraban en la casa de este hombre también fueron interrogados.



"Uno de ellos dijo que, al parecer, mi hermana maltrataba a la niña. Que le pegaba, que la bañaba con agua fría", le contó Xiomara a City Tv. Las autoridades siguen con los operativos que puedan dar con el paradero de Sara Sofía.



Aunque una de las hipótesis que se tenían era que la mamá, junto a su pareja, habían arrojado el cuerpo de la menor al río Tunjuelo, las unidades de búsqueda están descartando esta posibilidad. Todavía continúan realizando los trabajos pertinentes en algunos sectores de la ciudad que permitan dar con el paradero de la pequeña.

