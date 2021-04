Familia de Sara Sofía ofrece 10 millones de recompensa

10 millones de pesos. Esa es la recompensa que ofrece Xiomara Galván, tía de la menor, Sara Sofía Galván, por información certera que permita dar con el paradero de la pequeña.

(Le puede interesar: Sara Sofía: nuevo interrogatorio para el 23 de abril a Nilson Díaz)

La medida es desesperada. Desde el 15 de enero, Xiomara no tiene rastro de su sobrina después de que se la entregara a Carolina Galván, madre de la menor.



Ni búsquedas por todo el río Tunjuelito y otros cuerpos de agua ni operativos de búsqueda en Bogotá y otras ciudades del país han sido concluyentes. “A veces digo que esto no va a dar ningún giro, pero en otras oportunidades pienso que yo no puedo permitir que este caso quede así”, le dijo Xiomara a EL TIEMPO hace dos semanas.



Por los resultados nulos, la familia decidió ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos. Si usted tiene información certera del paradero de la menor, puede contactarse al 322 7599 114 o al 322 2600 215.

(Además: Los misterios sin resolver tras la desaparición de Sara Sofía)

A la fecha, sigue sin ser claro si la menor está con vida o no. Pese a que Carolina Galván y su pareja Nilson Díaz han sostenido que la niña falleció y que su cuerpo fue abandonado en inmediaciones al río Tunjuelito, los organismos de emergencia no han encontrado restos en la zona. Otras versiones apuntan a que la menor estaría en Santander, pero las autoridades tampoco han encontrado pruebas.

BOGOTÁ

También le recomendamos:

-La hipótesis que toma fuerza en el caso de Sara Sofía



-Última confesión de mamá de Sara Sofia sobre lo que le pasó a la niña



-Director de la Policía descartó que Sara Sofía haya salido de Bogotá