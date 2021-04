Sara Sofía: lo que indicaría un experimento de la Defensa Civil

Casi tres meses después de desaparición de Sara Sofía Galván, aún no hay rastro de la menor. Los organismos de emergencia han continuado con la búsqueda del cuerpo en los canales de Bogotá y las autoridades siguen investigando el caso: pero no hay nada.



Aunque la madre de la menor sostiene que la pequeña falleció y, en una versión más reciente, que su pareja Nilson Díaz arrojó el cuerpo a un río, la tía de Sofía sostiene que no cree en esa posibilidad y sostiene que ella está viva.

(Le puede interesar: Si está muerta cómo es que no han encontrado ni la cobija: tía de Sara)

Este presentimiento podría tener cierto sustento después de un experimento hecho por la Defensa Civil en la zona donde se busca el cuerpo de la menor.



En entrevista con RCN, Ederley Torres, jefe de la Defensa Civil de la seccional Bogotá, explicó que se hizo una simulación el domingo 4 de abril arrojando al río un maniquí de un peso similar al que tenía la niña y envuelto en una cobija.



"Lanzamos este maniquí para ver la velocidad de avance del cuerpo de la niña y en qué sectores del río se hundía. La prueba la hicimos dos veces y el desplazamiento del maniquí fue de unos 150 metros", detalló Torres.



Sin embargo, pese a que los organismos de emergencia han monitoreado esa zona y todo lo lo que hay río abajo, no se ha encontrado nada.

(Para seguir leyendo: Última confesión de mamá de Sara Sofia sobre lo que le pasó a la niña)

"De Nilson he leído las dos versiones tanto de él y Carolina y no concuerdan en muchas cosas", dijo la tía de Sara Sofía en conversación con EL TIEMPO. "Estoy a la espera de evidencias contundente por que si de verdad está muerta como es que no han encontrado ni la cobija ni siquiera", agregó.

EL TIEMPO