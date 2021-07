Fiscalía pedirá nuevas órdenes de captura contra madre y padrastro de Sara

Este viernes, una juez de la República decretó nulidad del proceso y dejó en libertad a Carolina Galván y a Nilson Díaz, señalados por la desaparición de la bebé Sara Sofía Galván.



Tras la decisión, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que se emitirá una nueva orden de captura en contra de Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro de la niña, que quedaron en libertad.



Sara Sofía Galván, niña desaparecida. Foto: Archivo particular.

La decisión se tomó porque, según la juez, existieron errores en la imputación de cargos realizada por la Fiscalía y los hechos jurídicamente relevantes no estaban asociados con las pruebas presentadas.



No obstante, el Fiscal General aseguró que no hubo error del ente acusador y que la decisión de la juez afecta la administración de justicia y los derechos de las víctimas.



En dialogo con EL TIEMPO, Barbosa señaló que la Fiscalía tiene abundante material probatorio e incluso dos confesiones para asegurar la condena de los dos procesados y que se seguirá avanzando con miras a buscar una sentencia condenatoria.



Indicó que se compulsarán copias para que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigue a la juez del caso y que se avanza en la petición de nuevas órdenes de captura de los dos vinculados al proceso.



El funcionario enfatizó que no habrá impunidad en el caso y que la Fiscalía insistirá en la judicialización y condena de las personas vinculadas a la investigación



