Sara Sofía: Defensa Civil hace labores de búsqueda en el río Tunjuelo

El paradero de Sara Sofía todavía es incierto. Para las autoridades toma fuerza la hipótesis que la niña habría fallecido por maltrato o broncoaspiración y que la pareja de la mamá, Nilson Díaz, arrojó el cuerpo al río Tunjuelo.



De hecho, las autoridades estuvieron con el hombre en el punto donde él dice que lanzó el cuerpo de la niña. Y es en ese sitio donde cuerpos de búsqueda de la Defensa Civil adelantan la búsqueda.

(Le puede interesar: Sara Sofía: lo que indicaría un experimento de la Defensa Civil)



Ederley Torres, vocero de la Defensa Civil, le explicó a City Tv que disponen de 100 socorristas distribuidos en tres puntos: en el barrio Class Roma, en la zona de la Independencia y otro en las compuertas del barrio San José en el río Tunjuelo.



Esta institución realizó un ejercicio de simulación arrojando un maniquí de un peso similar al que tenía la niña. En este ejercicio se encontró que el desplazamiento del maniquí no era de más de 150 metros. No obstante, aún con las labores de búsqueda no se ha podido dar con el paradero de la pequeña.



Hasta el momento Carolina Galván y Nilson Díaz se encuentran privados de la libertadad y Xiomara, la tía, sigue guardando la esperanza de que la niña sigue con vida. En conversaciones con EL TIEMPO esta semana, la tía expresó "estoy a la espera de evidencias contundente por que si de verdad está muerta como es que no han encontrado ni la cobija ni siquiera".

