Piden seguridad para casas del IDU en Bosa

Como una zona de desastre lucía el barrio El Porvenir de la localidad de Bosa, tras una noche de vandalismo y saqueo protagonizado el lunes contra 15 casas que fueron adquiridas por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para la construcción de la vía Tintal-Alsacia.

Los vecinos, que temen por su seguridad porque el proceso de compra de casas para la vía no ha terminado, presenciaron con impotencia a más de 40 habitantes de la calle y recicladores que rompieron paredes y ventanas y robaron tubos de la luz, sanitarios y todo lo que encontraron a su paso.

“Es una banda, se organizan y en menos de 20 minutos desvalijan las casas. Nuestra preocupación es que entren, nos roben y nos hagan algo”, aseguró un vecino que todavía no ha entregado su casa.



“Después de que me dieron el 80 por ciento del dinero de la casa, la empresa me pide que debo cortar los servicios públicos, pero para que los corten no debe a ver nadie en la vivienda y ese es el miedo, que nos vayamos y nos saqueen”, expresó el residente.

A la fecha ha comprado 696 predios de los cuales el 50 por ciento ya fueron demolidos. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

En el IDU informaron que esas viviendas son puestas bajo vigilancia de una empresa privada, pero se trata de rondas y no de presencia permanente de personal de seguridad. También informaron que realizan patrullajes con la Policía para evitar desmanes. No obstante, en la noche del lunes no hubo quien evitara el saqueo y a los vecinos les preocupa que la situación se repita.



El IDU debe adquirir 1.265 viviendas en el tramo que corresponde a 13 kilómetros entre Bosa y Kennedy. A la fecha ha comprado 696 predios de los cuales el 50 por ciento ya fueron demolidos.



No es la primera vez que una situación de este tipo se presenta con predios adquiridos por el IDU para la construcción de vías. El más reciente fue en noviembre del año pasado, cuando se presentaron saqueos en el barrio Las Margaritas de Bosa, por las misma situación.

