Sandra Forero: Cuidemos a Bogotá del “cambio” | Opinión

El mejor reflejo social, económico y político de un país son sus ciudades. Es allí donde se evidencia de forma clara la profundidad de las diferencias y desafíos sociales; donde el desempeño, salud y potencial de su economía toman forma; y donde la madurez de la democracia, la necesaria cohesión política y la descentralización rinde frutos; o por el contrario, donde se recrea un campo de batalla entre la región y el nivel central del gobierno.

Nuestra querida Bogotá, hay que reiterarlo: es la ciudad que alberga ocho millones de colombianos, ciudad que recibe población de todas las regiones del país, que aporta uno de cada tres pesos de la inversión y del valor agregado para la economía, ciudad que es punta de lanza nacional en calidad de educación, innovación, competitividad y emprendimiento; es y deber ser siempre la ciudad de las oportunidades para todos los colombianos.



Pues, hoy en día, sumado a los ya conocidos desafíos sociales en materia de pobreza, desigualdad, inseguridad, carencia de infraestructura y vivienda, y a un contexto económico con un muy tímido crecimiento, tenemos un Gobierno Nacional del “cambio”, en el que con caprichos políticos y discursos divisorios e incendiarios, quiere marginar nuestra Bogotá y usarla como punto de honor en su terquedad ideológica y en su estrategia populista. Eso, no lo podemos permitir.

Primero, la política nacional de vivienda con un débil diagnóstico determinó que los hogares de menores ingresos de Bogotá deben tener menos posibilidades de acceder a un subsidio de vivienda de Mi Casa Ya; sencillamente inadmisible. Segundo, el Presidente y su gabinete están empecinados en que la construcción de la avenida Boyacá en su tramo norte no se debe hacer, y bajo una falacia ambientalista, pasa por encima de la movilidad de los bogotanos y de la oportunidad de descongestionar el norte de la ciudad.



Tercero, sigue usando su cuenta de X como un disuasor de la realidad del país, mientras en temas como la necesaria Primera Línea del Metro de Bogotá, opina, divide, cuestiona y genera incertidumbre para un proyecto que ya está en construcción y no debe parar. Cuarto, ordena al DPS recortar las trasferencias monetarias para hogares en condición de vulnerabilidad en nuestra ciudad, y que, según la administración, dejaría desprotegidas a 160.000 familias. Eso no tiene presentación ni justificación.



Y como si fuera poco, quinto, convoca movilizaciones sociales con el objetivo ilegal de hacerle campaña a su candidato en la ciudad, y de paso, permitir que de forma ilegítima estos grupos usen vías de hecho para coartar la libertad de prensa, como lo vimos en días pasados en las instalaciones de la revista Semana.

ogotá no puede seguir siendo un campo de disputas políticas ni una plataforma para el populismo. Tenemos el deber de hacer respetar nuestra ciudad, de dar soluciones a los problemas que nos aquejan, de construir sobre lo construido, de hacer de nuestra Bogotá una ciudad en la que prime la técnica y una visión de gerencia con soluciones, y en la que, para dar respuesta a los incontables desafíos, podamos contar con un Gobierno Nacional dispuesto, colaborativo y que sume a construir, no que por antojos y voluntades populistas, reste bienestar a los bogotanos.



En las próximas elecciones locales del 29 de octubre tenemos una gran oportunidad de reorientar nuestra ciudad hacia el desarrollo y aislarla de lo que sufre hoy por esos egos políticos. Todos estamos de acuerdo en que lo más importante es que nuestra querida capital necesita ser cuidada de ese gobierno del “cambio”, y en la que con determinación y honrando que es la ciudad de los colombianos, vamos a elegir en las urnas con el criterio y el empeño para recuperar Bogotá y así empezar la recuperación de Colombia.



