Superintendencia impone millonaria sanción a la ETB

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso este lunes una millonaria sanción a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). La multa es por 1.366 millones de pesos. Por los mismos hechos fue también fue sancionada la empresa Directv.

Según el organismo de control, la ETB vulneró el derecho de "libre elección que les asiste a los usuarios" y por "no atender las solicitudes de terminación de contrato en los términos previstos en la regulación"



"La SIC estableció que la ETB no tramitó las solicitudes de terminación de contratos que prestó a sus usuarios y, en su lugar, continuó prestando y facturando servicios", señala la superintendencia en un comunicado.



Por la misma causa, la ETB había sido sancionada en el 2017, "hecho que fue tenido en cuenta al cuantificar la sanción".



La empresa bogotana informó, a través de su oficina de prensa, que no ha sido notificada y que se pronunciará cuando conozca el acto administrativo mediante el cual la SIC profiere la sanción.



En el mismo documento la Superindustria indica que la empresa Directv fue sancionada con una multa de 728 millones de pesos. Según la SIC, esta compañía de telecomunicaciones incumplió la promoción de meses gratuitos en los servicios de telefonía e internet y descuentos del 50 por ciento de cargos fijos mensuales.



La entidad también dice que "entregó a los usuarios información incompleta, en relación con los términos y condiciones de la alianza con ETB para la prestación de los servicios de internet y telefonía".



Directv no se han pronunciado aún sobre la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Redacción Bogotá

@BogotaET