Se acabaron las fiestas de fin de año y con ello arrancó la temporada escolar, previendo que colegios y universidades estarán comenzando clases en los próximos días. Ante el poco tiempo que queda, muchos padres de familia, que ya empezaron a sentir la ola de alzas de precios, están buscando desde ya alternativas más económicas para la compra de la lista de útiles escolares.



(Lea también: La historia del prestigioso colegio liquidado por ser fachada de una pirámide)

Ahí es cuando aparece San Victorino como una opción. Esta es una de las zonas de comercio popular de la ciudad más concurridas durante todo el año y que convoca tanto a bogotanos como a comerciantes y habitantes de municipios y departamentos cercanos. Por supuesto, la temporada escolar no es la excepción.



Claro que, según cuentan los comerciantes de la zona, en diciembre ya veían padres cotizando útiles.



Es común llegar a este sector del centro de la ciudad, como por ejemplo la calle 11 con carrera 11, donde abundan las ventas de piñatas y cacharrerías y papelerías y uno que otro local de joyería.



Cientos de personas corren y gritan por las calles promocionando los productos que están en oferta. “Qué busca vecina. Pregunte sin compromisos. Le tengo cuadernos muy baratos”, le dice un jalador a una mujer que transita apresurada por la zona.



(Además: Los minutos de pánico y terror que causó un camión sin frenos en San Cristóbal).

Facebook Twitter Linkedin

Varios artículos escolares subieron de precio, como por ejemplo, la resma de hojas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Esta mujer es una de los miles de personas que empezaron a visitar San Victorino en busca de los cuadernos, lápices y esferos para sus hijos, los elementos más comunes de las listas escolares. Como lo hace la mayoría, primero preguntan en tres y hasta en cinco lugares comparando precios para, finalmente, decidir dónde les resulta más económico.



Uno de esos locales es una papelería que tiene alrededor de 30 años, según lo indicó una de sus empleadas que prefirió no decir su nombre ni el del establecimiento. La mujer afirmó que los productos de la temporada no sufrieron fuertes alzas.



Eso sí, aclara, la resma de papel oficio es tal vez el artículo que más se incrementó. Subió de manera progresiva en 2022 entre un 10 y un 14 %. El año anterior su precio base era de 9.500 pesos y las alzas escalonadas lo llevaron a 14.500, valor que tiene hoy. La diferencia con papelerías reconocidas puede ser incluso de casi 5.000 pesos.



Pero no es el único artículo que se ha incrementado. El cuaderno cuadriculado de 100 hojas, por ejemplo, pasó de valer 2.100 pesos, el más económico, a 2.800; los esferos, que en algunas papelerías de barrio solo una unidad llega a costar 2.500 pesos, en San Victorino se pueden conseguir hasta tres por la misma plata.

Facebook Twitter Linkedin

Variados artículos escolares son ofrecidos por los comerciantes de San Victorino. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

“Variedad, economía y muy buena atención es lo que uno se puede encontrar en esta zona comercial a pesar de lo concurrida que llega a ser en esta época”.

Pedro Gómez

Padre de familia FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, varias familias prefieren invertir en cuadernos más lujosos, como los argollados, o que tienen atractivos stickers, cuyos precios varían en el mercado popular de San Victorino entre 8.000 y 9.000 pesos cada uno. Eso es mucho más que algunas librerías, donde se consiguen desde 15.000 pesos.



La empleada del local de San Victorino, donde también se ven exhibidos radios, linternas, pilas, calculadoras, mouse, cuenta que en diciembre pudieron tener 500 padres comprando las cosas para el colegio y que en las primeras semanas de enero ya superaron esa cifra.Estima que van como 800. “Somos colombianos, dejamos todo a última hora y por eso es que se dan las aglomeraciones en esta época”, advierte.



Viviana Miranda, madre de una menor que se prepara para ingresar al sexto grado en una institución en Subachoque, comentó que el año pasado logró toda la lista de útiles en casi 200.000 pesos en esta zona. Pero, para ella, este año ha sido más difícil encontrar las mismas cosas más económicas. A esta mujer le sorprendió que le pidieron muchos cuadernos a su hijo: 9 de 100 hojas y 8 de 50 hojas, ambos cuadriculados.



La lista escolar de su hija en otras tiendas la cotizó en alrededor de 319.000 pesos, incluyendo esferos, cuadernos, carpetas, resmas, lápices, colores, marcadores y pegante. Pero en San Victorino estos mismos útiles, pero en más cantidad, asegura, le salieron por casi 230.000 pesos.



Esto sin contar los libros de diferentes editoriales que le piden y que, en su opinión, este año están manejando las ventas con los colegios y las grandes librerías.



De hecho, Pedro Gómez, padre de otra menor y que estaba preguntando por unos libros, interviene para decir que en varias instituciones los padres han creado grupos en WhatsApp en los que pueden conseguir los libros usados de grados superiores. “Con eso ahorramos un poco de dinero, pues varios libros que cotizamos el año pasado llegaron a subir casi 20.000”, cuenta este hombre, que cree que en San Victorino se pueden encontrar mejores precios.



REDACCIÓN BOGOTÁ