San Victorino es uno de los lugares comerciales más importantes del centro de Bogotá, tanto por su historia y por las miles de personas que transitan por este lugar. Especialmente en esta época de Navidad sigue siendo un sitio inseguro, con problemas de movilidad y desorden en la ocupación del espacio público.



'El pacto Navideño' es un compromiso al cual se adaptaron los comerciantes del sector y las entidades distritales. Tiene como objetivo crear espacios desde la pedagogía, la cultura del diálogo y la sana convivencia, pese a tenes objetivos establecidos se mantienen las problemáticas que se buscaban resolver a través de este.



Con más de 31 jornadas de monitoreo y seguimiento en esta zona comercial, por parte de la Personería de Bogotá, se estableció, por ejemplo, que el Distrito aún no ha logrado controlar la ocupación indiscriminada del espacio público, ni organizar de anera efectiva a los miles de vendedores informales que desarrollan sus actividades en el sector.



Tampoco ha controlado la expansión de ciertos vendedores formales que extienden sus locales de manera informal sobre el espacio público.

La inseguridad

Para el Ministerio Público Distrital, en San Victorino se mantienen los problemas de inseguridad por el consumo y venta de sustancias alucinógenas y de alcohol.



Así mismo, son frecuentes hurtos, riñas, y agresiones entre comerciantes. En ciertas ocasiones también se presentan las disputadas generadas por el cobro de dinero por parte de algunos particulares a comerciantes que buscan usar el espacio público.

Trancones

Los problemas que se generan allí se debe al alto tránsito de vehículos, ya sea porqué no hay espacios adecuados para el estacionamientos, o no hay suficientes cupos. Esta situación lo único que deja es el permanente embotellamiento en jornadas de alto flujo de personas y vehículos.



Sumando a esto, no existe una claridad en los horarios de cargue y descargue de mercancías. Una de las situaciones que preocupa a la Entidad es que no estén garantizadas las rutas de evacuación del lugar, lo cual no permitiría una atención oportuna en caso de emergencia o contingencias en este sector.



El Personero de Bogotá, Julián Pinilla en compañía del Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Carlos Fernando Triana Beltrán, hicieron un recorrido por este sector con el fin de verificar las condiciones de seguridad y de convivencia, así como escuchar las inquietudes de los comerciantes formales y vendedores informales y los compradores.



Julián destacó el trabajo que se ha venido adelantando por los equipos del Ministerio Público en terreno. sin embargo, llamó nuevamente la atención de las entidades distritales y de los comerciantes de San Victorino para que cumplan los compromisos del Plan Navidad, para así garantizarles a la comunidad un espacio seguro, ordenado y de convivencia.



NICOLÁS MACÍAS ROJAS

REDACCIÓN BOGOTÁ.