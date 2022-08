Luego de que un grupo de concejales denunciara que el edificio central del San Juan de Dios estaría en riesgo de ser demolido para construir el hospital Santa Clara, y que la entrante Ministra de Cultura, Patricia Ariza, les solicitara al Gobierno y a la actual ministra, Angélica Mayolo, no intervenir el centro hospitalario, los concejales Ati Quigua, Ana Bernal y José Cuesta pidieron su conservación.





De acuerdo con una carta publicada por Ariza, este fue uno de los puntos que se tocó durante una de las reuniones entre el gobierno saliente y el entrante. “En el empalme fuimos informados de que el nuevo edificio que sustituirá al edificio central del San Juan de Dios no ha sido aún aprobado. La demolición, por disposiciones legales, está entrelazada a esta autorización”, dijo Ariza.



Asimismo, Quigua señaló que el presidente electo Gustavo Petro está comprometido con la rehabilitación del proyecto “tal como lo ordena la ley 735 de 2002, la cual declara el conjunto hospitalario como monumento nacional”. Y es que durante la alcaldía de Petro, se contrataron estudios con el objetivo de recuperar el complejo hospitalario. No obstante, el plan con el que buscaba establecer acciones para conservar el bien, no fue entregado en su mandato y sí en la alcaldía de Enrique Peñalosa, quien modificó los planes para el complejo hospitalario.

Recordemos que en enero de este año, el Consejo de Estado ya había negado una solicitud de medida cautelar interpuesta por concejales de la Colombia Humana contra el MinCultura, que buscaba impedir la demolición del edificio principal.



Los cabildantes presentaron la demanda ante la corporación con el fin de que se declarara nula la expresión ‘edificio central’. Asimismo, indicaron que el San Juan de Dios era monumento nacional y no podían ser demolidos. El tribunal consideró que la petición cautelar no cumplía con los requisitos. La conservación del San Juan de Dios está en discusión desde ese momento porque la primera obra que se plantea para recuperar el conjunto arquitectónico es la demolición de la torre central para construir en su lugar el Santa Clara.

EL TIEMPO