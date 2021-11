‘Por fin, ahora con mi cédula voy a poder ser un policía’: hombre trans

“Yo quiero ser policía, pero tenía muchas cosas inconclusas como la libreta militar. Viví momentos muy duros, me ocultaba, pero luego me di cuenta de que tenía que trabajar más en mí”. Lían Samuel Rincón Puentes es el primer hombre trans que recibió su documento de identidad con la corrección de nombre y sexo. Entre los beneficiados hay 43 hombres trans que podrán hacer lo mismo.



Dice que en su caso fue muy importante la ayuda que recibió de la Subdirección para Asuntos LGBTI; durante muchos años quiso dejar de ser Brenda Lorena, el nombre que su mamá le dio al nacer. “Me ayudaron con mis seres queridos, sobre todo, en lo psicológico y emocional. Fue un apoyo muy grande“.



Juan Andrés Moreno, subdirector para Asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social, dice que llegó la hora de reconocer la lucha histórica que han dado las personas trans masculinas en la reivindicación de sus derechos. "Para ellos estamos generando un proceso de orientación en la regularización de su estado militar”.



Samuel se enteró de este proceso por medio de las redes sociales, ingresó al enlace y se registró, lo llamaron y le hicieron el debido acompañamiento. Recibió asesoría legal por medio de la empresa operadora Generación de Talentos SAS y allí le puntualizaron algunos detalles en relación con su nuevo documento de identificación.



Vanessa Ramos, coordinadora de la Unidad Contra la Discriminación, aseguró: “Ellos han cumplido con los compromisos en los diferentes tramites en la notaría, lo que permitió que el proceso avanzara. Para Samuel, contar con un documento de identificación que reconozca su construcción de identidad ayudará a reafirmarla. El Estado colombiano reconoce ese proceso”.



Desde el pasado 25 de octubre, cuando tuvo el papel en sus manos, camina feliz y emocionado portando su nuevo documento de identidad que lo reafirma como un hombre con los mismos derechos de los demás. “Algunas notarías y registradurías no están actualizadas frente a las dinámicas de los chicos trans, es un tema económico y hay que invertirle. Si uno no tiene una asesoría o alguien que te oriente no se termina de hacer el trabajo al 100 por ciento. Es importante hacer conciencia sobre este tipo de cosas”, agregó Samuel.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

