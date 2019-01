Una ciudad para ser felices, la propuesta de Samuel Hoyos

El 25 de febrero se sabrá quién es el candidato único del uribismo, el cual se definirá mediante una encuesta. El representante a la Cámara por Bogotá, Samuel Hoyos, es uno de los tres precandidatos de esta bancada y habló con EL TIEMPO sobre las propuestas que tiene para la capital:

¿Cuál es su propuesta o propuestas inamovibles para esta campaña?

Le apostamos a una ciudad donde todos podamos ser felices. Lo fundamental es una apuesta decidida en la intervención del espacio público. Ahí es donde todos somos iguales, ahí es donde debemos garantizar seguridad, ahí es donde respiramos el mismo aire. Acá no vamos a lograr una transformación social hasta que logremos transformar los comportamientos individuales. Sí, hay que hacer vías, puentes, ampliar TransMilenio, hacer el metro, todo eso es verdad, pero todo eso implica comportamiento ciudadano.



Y si el ciudadano se compromete a cuidar al otro, a respetar, a cooperar con las autoridades, vamos a ser más eficientes en la lucha contra el crimen.

¿Cuál es su propuesta en el tema de seguridad?

Hay que hacer un modelo de seguridad multidimensional con tres grandes pilares, que son fuerza y justicia, inteligencia y cooperación, y el tercero, prevención. Hay que aumentar el pie de fuerza, y una manera de superar ese déficit es vincular a miembros de la reserva. Será un cuerpo de policía cívico desarmado ayudando. En inteligencia y cooperación, hay que aumentar el personal de investigación ya que es lo que nos permite combatir efectivamente el crimen. Hay que hacer un buen centro de comando que centralice todas las emergencias.

Y en prevención, tenemos que del 100 por ciento de la población carcelaria, apenas el 7 por ciento tuvo acceso a la educación superior. Esto nos indica que la educación es una herramienta muy poderosa frente a la criminalidad.

¿Cuál es su opinión sobre el metro elevado? ¿Lo apoya o no?

Se necesitan planes a largo plazo que den continuidad a las políticas públicas, y sobre todo a estos grandes proyectos de infraestructura como el metro. Espero que esta administración lo deje licitado en septiembre.



La movilidad tenemos que pensarla de manera integral, hay que hacer la primera, la segunda y pensar en una tercera línea, en los trenes de cercanías, la ampliación de la malla vial de la ciudad. Y hacer vías locales con alianzas público-privadas.

¿Qué opina de la reserva forestal Thomas van der Hammen?

Me gusta el proyecto de crear una reserva de 1.700 hectáreas en el norte. Bogotá tiene que hacer una gran apuesta para crecer en altura. No puede pensarse sola, hay que incluir a la Sabana, porque de nada nos sirve tener planeación organizada si en los municipios no hay coherencia. Yo propongo aldeas de 100.000 o 200.000 habitantes dentro de la gran Bogotá, donde tengan cerca de casa colegios, universidades y empresas, para reducir desplazamientos, contaminación y ahorrar tiempo.

¿Cuál es su propuesta para hacer realidad los temas de Bogotá-región?

Una salida que puede sonar antipática para integrar la región es que los bogotanos nos integremos al departamento y elijamos al gobernador. Si el gobernador y el alcalde están coordinados y tienen un mandato hacia los mismos proyectos, podríamos destrabar esa relación.



La ciudad región produce cerca del 45 % del producto interno bruto (PIB), y lo que pasa acá tiene una incidencia enorme en Colombia. Entonces seguir en eso es inviable, y no podemos descartar esa posibilidad.

¿Cómo enfrentar la apatía y la desconfianza de los ciudadanos?

Nuestra casa no termina ni comienza en la puerta, sino que la ciudad es el lugar donde vivimos. Peñalosa se ha equivocado en imponer, no dialogar, no concertar con el ciudadano, no saber interpretar sus demandas, sus deseos, sus necesidades, sus sueños; y como en el caso del parque Japón, por ejemplo, se profundiza esa desconfianza.



Ahora, si se habla con los bogotanos de cualquier estrato, entienden que la política social es generar competitividad, generar empleo en lugar de repartir mercados. Eso sí es política social. Esa tiene que ser nuestra gran apuesta, y de esa manera se le puede llegar al ciudadano y lograr conquistar el corazón de los bogotanos.

