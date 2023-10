Samir Abisambra: Educación, un compromiso más allá de la campaña | Opinión

Soy un convencido que más allá de los muchos discursos y buenas intenciones que pululan por esta época, la única forma de construir una ciudad mejor, un país mejor, una sociedad mejor, es la educación. Las puertas se abren a jóvenes educados, las oportunidades están para quienes cuenten con educación de calidad.



Las diferencias surgen desde la infancia; mientras hay niños que tendrán desde pequeños un segundo idioma, otros no tendrán ni siquiera la alimentación adecuada para poder aprender los elementos más básicos. Mientras unos tienen todos los recursos tecnológicos, otros sufrirán por conseguir transporte hasta la institución que les fue asignada. Mientras unos pueden escoger el tipo de educación que quieren otros están condenados a la oferta estatal, si es que consiguen un cupo.

Samir Abisambra, presidente del Concejo de Bogotá

No nos llamemos a engaños, tener la posibilidad de escoger la institución educativa, nos toca lo más básico de las libertades. Mientras unos escogen, otros se tienen que conformar. Esa libertad es la que debemos buscar y conseguir.



Si esto perdura a través de la infancia y la adolescencia, la brecha crecerá y tendremos ciudadanos de “primera” y de “segunda” en cuanto a las oportunidades que la sociedad les ofrece. Según la UNESCO, 1 de cada 4 niños de cinco años, no ha recibido ningún tipo de educación preescolar y muchos de quienes la reciben no tienen la nutrición para entenderla y absorberla.

Este no puede ser un tema de campaña, ni siquiera un tema que competa a una sola Administración. Como sociedad tenemos la obligación de trazar un plan generacional que acorte y ojalá elimine las distancias entre unos y otros, y cree las oportunidades para que eduquemos a nuestros hijos de acuerdo a nuestros valores, no podemos condenarnos solo a los valores del estado, la regulación tiene que permitir alternativas para todos.



Sí mejoramos los estándares y condiciones de educación vamos a ganar en todos los frentes: competitividad, convivencia ciudadana, ingresos, seguridad; pero sobre todo y lo más importante vamos a ganar en la libertad individual; si no lo hacemos, ese niño y adolescente marginado, será quien termine derrotado, desesperanzado y aprisionado.

Samir Abisambra

Por eso como Concejal de la Ciudad, he apoyado todas las iniciativas que buscan favorecer, pero sobre todo AMPLIAR el espectro del proceso educativo de las personas que nacen y viven en Bogotá. Las Manzanas del Cuidado, por ejemplo, buscan apoyar en tiempo y servicio a las mujeres que requieren apoyo, para que puedan dedicarse a sus hijos, ya que los primeros años de vida son la etapa en que su cerebro se desarrolla y proporciona la base para el aprendizaje. En educación primaria hemos apropiado recursos para que la Administración construya y adecue los jardines y colegios.



Acompañamos a la Administración en la entrega de 25 colegios y 11 jardines, en los sectores más pobres. El correcto y trasparente manejo del PAE, no puede ser un privilegio o un atributo a destacar, es un derecho y una obligación conexa con los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia.



Apoyé sin restricción alguna que la ciudad por primera vez asumiera el costo de la educación superior para jóvenes que van a la universidad en los estratos bajos, asumiendo el 100% del valor de la matrícula, apenas el inicio. Se han entregado más de 36.000 cupos en cinco convocatorias. Aún esto no es suficiente y he propuesto crear fondos, becas para los mejores estudiantes distritales y créditos blandos para estudiantes de clase media y media alta que tengan dificultades para costear sus estudios, para que puedan elegir en donde, con que metodología y credo quieren estudiar.

Bogotá, tiene en general buena cobertura en educación, pero debemos trabajar muchísimo en calidad, variedad y representación de otras metodologías, no podemos olvidar que la base de una ciudadanía libre es la de elegir. En el mundo se están revolucionando las metodologías y hay países e incluso instituciones que están preparando a sus estudiantes por competencias, es hora de incluir el STEM+A, en la educación oficial y ponernos a tono con la educación mundial.



En educación según expertos se inició una revolución de conceptos, metodologías y tecnología que compromete a todos los estamentos de la sociedad, y me pregunto: ¿sí los gobernantes, los políticos, los sindicatos, estamos al tanto y preparados para afrontar los retos que se vienen en educación? Yo pienso que no y por eso continuamos pensando en un sistema único y rígido.



La educación es el arma para transformar la sociedad. Pero que no sea una frase más, que sea un compromiso de todos…





SAMIR ABISAMBRA

CANDIDATO PARTIDO LIBERAL

