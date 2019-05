Salvavidas del SITP está en estudio de la Procuraduría

Después de ocho mesas de trabajo que duraron cerca de tres meses entre TransMiIenio (TM) y los directivos de SITP se espera que en pocos días se firme el otrosí entre las dos partes para la renegociación de los contratos de concesión de este medio de transporte. Estos contratos se firmaron en el 2010 cuando empezaron a operar los buses azules.

Hoy, el documento está en manos de la Procuraduría General de la Nación, en donde le están haciendo una revisión minuciosa, ya que ellos acompañaron todo este proceso de renegociación a petición de la Alcaldía, escrito que luego será devuelto a TransMilenio para sus modificaciones o aclaraciones, si las hay.

Uno de los sustentos jurídicos que tendrá este acuerdo está en los artículos 105 y 106 del Plan Nacional de Desarrollo. En ellos se contemplan nuevas fuentes de financiación como el parqueo en vía, sobretasa a la gasolina, cobro por libre circulación, entre otras, para salvar los sistemas de transporte del país, en este caso el SITP. También estipulan que se pueden realizar modificaciones contractuales a que haya lugar.



Aunque no han hecho oficiales las modificaciones que tendrán los contratos, el secretario general, Raúl Buitrago, durante la entrega del informe de colados dijo que en el nuevo esquema los operadores del sistema deben controlar el tema de los evasores.



La gerente de TM, María Consuelo Araújo, ha dicho que en esta renegociación todas las partes tendrán que poner algo: los accionistas de los operadores, los bancos, los propietarios de los buses y el Distrito.



Pero a la par de esto, lo que sí es cierto es que esta es la primera vez que se logran poner de acuerdo el Distrito con los concesionarios para lanzar un salvavidas al sistema, que registra pérdidas de 600.000 millones de pesos al año y al que el alcalde Enrique Peñalosa ha llamado una ‘bomba atómica’.



Marco Tulio Gutiérrez, vocero de SITP, aseguró que el equipo de TransMilenio y el de ellos, actuando en función de ciudad, consiguieron lo que muchos creían imposible: concretar diálogos para buscar salidas a la crisis del SITP.



No obstante el optimismo que hay en este proceso, existen sectores que perciben que este otrosí no es la solución definitiva a los serios problemas que afectan el SITP, sino que ayuda en casos puntuales.



“Esto es distinto a la solución que emana del laudo arbitral que tiene el concesionario Suma con TransMilenio y que hoy está en manos del Consejo de Estado para su fallo”, asegura Luis Guillermo Dávila, abogado de Suma en este laudo.



Agrega: “La sentencia arbitral dice que el contrato con Suma no es viable y que debe haber una reestructuración a fondo del contrato para corregir las eventos que el tribunal de arbitraje encontró como motivos de la ruptura del desequilibrio contractual, como el SITP provisional, la evasión, menos demanda, etc”.



Esta concesión es a 24 años entre nueve concesionarios y el Distrito, pero hoy 2 de estos operadores fueron liquidados: Coobús y Egobús, que tenía el 35 por ciento de las rutas que hoy cubre el provisional en Suba centro, Fontibón y Perdomo. El Distrito espera abrir una licitación para adjudicar estas zonas en el segundo semestre del 2019, cuando esperan entren a operar buses eléctricos.



Otros tres operadores están en ley 1116 o de reorganización con la Superintendencia de Sociedades: Masivo Capital, Suma y Tranzit. Para este último hoy podría ser un día decisivo en su futuro, ya que se espera que la Supersociedades pueda tomar una decisión sobre si se liquida o no está empresa.



Los otros concesionarios son Este es mi bus, Etib, Gmóvil y Consorcio Express.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO