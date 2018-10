Salvan a hombre que tenía incrustado disco de pulidora en la cara

Con una herida de 15 centímetros de longitud en la cara llegó Jackson Chacón al hospital de Meissen al sur de la ciudad. Un disco de pulidora se zafó de la máquina y lo golpeó en el rostro mientras trabajaba.



Los médicos después de cuatro horas de cirugía lograron extraer el disco que se fragmento en varias partes.

“Manejaba la máquina y el disco salió disparado a mi rostro, afortunadamente mi papá me llevó al hospital rápidamente en donde me atendieron. Me limpiaron, valoraron e inmediatamente llamaron a los cirujanos para que me revisaran la herida para poder operar y sacar el disco”, relató Jackson de 38 años.

Según las directivas del hospital el disco alcanzó a pasar los tejidos blandos hasta llegar al hueso y provocó una herida.

“La herida comprometió la región malar (pómulo) del costado izquierdo de su cara, nervios faciales y el conducto de Stenon, principal conducto salival del cuerpo. Con la ayuda de los servicios de urgencias y cirugía maxilofacial, el operario volvió a recuperar el movimiento de su boca para poder realizar acciones básicas como comer y hablar”, aseguró la Secretaria Distrital de Salud.

El cirujano maxilofacial de Meissen, Andrés Duque, manifestó que el paciente ya está fuera de peligro y ya esta en recuperación y tendrá que hacer terapias para recuperarse totalmente.

Duque describió que “al paciente se le realizó una reducción de una fractura de malar, la extracción del cuerpo extraño y exploramos el nervio facial y el conducto de Stenon, el cual se encontró seccionado, por tal razón procedimos a realizar una reconstrucción microquirúrgica del conducto y, hasta el momento, el manejo de la herida ha presentado una evolución satisfactoria".



El médico que señaló que los casos de accidentes laborales son comunes y llegan al hospital a diario cerca de 10 pacientes. "La mayoría son por mala manipulación de maquinaria, herramientas, caretas y no tienen los medios de protección adecuados. Por ejemplo en cirugía de manos al hospital llegan todos los días pacientes lesionados", agregó el profesional.



Redacción Bogotá

@Bogota ET