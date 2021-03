Salud Urbana: ¿Por qué en Bogotá es clave una semaforización por UPZ?

Uno de los más importantes salubristas latinoamericanos el profesor ecuatoriano Edmundo Granda Ugalde, Maestro de la medicina social latinoamericana (1946-2008), decía que es importante “Reflexionar para medir y no medir para reflexionar”, lo cual quiere decir que la forma como se aborde la información en salud será clave para obtener más y mejor información, así mismo decía Granda que el papel del epidemiólogo y el salubrista es visibilizar datos no invisibilizarlos.

Una forma de invisibilizar los datos es mostrarlos agregados por ciudad o localidad. La noción de territorio se vuelve muy importante en salud ya que configura lo que se denomina el determinante Estructural del Proceso Salud. Es dentro del territorio donde se dan los modelos de desarrollo, las formas de producción y consumo, así como los modos de poder legales e irregulares entre diversos actores institucionales y ciudadanos. Si la información se da muy agregada por ejemplo por cada una de las 4 Subredes de servicios de salud o por localidades, es más fácil caer en la llamada “falacia ecológica” que es considerar que la exposición poblacional es la misma individual es decir que lo que sucede en la localidad es similar a los que pasa en las divisiones territoriales más pequeñas como los barrios y UPZ.



Según el documento ASIS -Análisis de Situación de Salud de Bogotá, elaborado por la Secretaría de Salud de Bogotá, administrativa y gubernamentalmente el Distrito Capital de Bogotá, se subdivide en 20 localidades cada una con alcaldía local, donde 19 localidades son principalmente urbanas y 1 localidad es rural (Sumapaz). La ciudad también se encuentra subdivida para su planificación territorial en 116 Unidades de Planeación Zonal –UPZ en las áreas urbanas y en 4 Unidades de Planeación Rural -UPR-. Las UPZ están contenidas en las localidades y su función es servir de unidades territoriales o sectores para planificar el desarrollo urbano en el nivel zonal.



El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá- POT mediante los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003 definieron las Unidades de Planeamiento Zonal, UPZ, con el fin de identificar zonas homogéneas que comprendieran unidades territoriales determinadas por conjuntos de barrios o sectores. Sin embargo, la administración sigue insistiendo al menos en salud por una lógica de localidades.

La Secretaría de Planeación Distrital se refiere a las UPZ como “instrumentos de planeamiento que establecen la reglamentación urbanística para un conjunto de barrios que presentan características comunes en su desarrollo urbanístico, así como en sus usos y actividades predominantes. Su objetivo es precisar y complementar la norma urbana de la ciudad desde una escala más local y con participación de la ciudadanía”. Lo anterior quiere decir que la UPZ es una unidad administrativa de planeación y por tanto es un territorio con características que pueden indicar hacia donde van los Determinantes Sociales y Ambientales de la calidad de vida y salud dentro de su jurisdicción.



La información de la plataforma SALUDATA de la Secretaría Distrital de Salud esta por localidad y no por UPZ: esto no permite una adecuada caracterización de lo que pasa al interior de cada Localidad y no facilita una buena toma de decisiones por ejemplo al momento de aplicar medidas de mitigación frente a la pandemia como cuarentenas, toques de queda o cordones sanitarios.



Si bien la alcaldesa Claudia López en varias ocasiones ha mencionado la necesidad de disponer de información por UPZ, la Secretaría Distrital de Salud insiste en presentarla solo desagregada por localidades.

Hay una gran diversidad socioeconómica y de calidad de vida en cada localidad lo cual se manifiesta en sus estratos socioeconómicos, por lo cual la unidad de análisis y de intervención en salud debería ser las UPZ y no las localidades , por ejemplo, una localidad como Kennedy tiene 12 UPZ y el estrato socioeconómico predominante es el 2, con 53,1% de las viviendas , seguido por el estrato 3 con 44,3% y el estrato 4 con 1,9%, los restantes hogares están distribuidos entre el estrato 0 y 1. La localidad de Suba tiene 13 UPZ y el estrato predominante en la localidad es el 2, con 42,1% de las viviendas , seguido por el estrato 3 con 31,7% y el estrato 4 con 13,7%. Estos diferenciales se traducen epidemiológicamente en formas diversas de movilidad individual, de formación de aglomeraciones y de contactos para el Covid 19.



Gracias a la insistencia de la academia y la ciudadanía la Alcaldía Mayor expidió el Decreto 032 del 28 de enero de 2021 en el cual se establecieron las cuarentenas por UPZ, en Bogotá, lo cual constituyo un importante avance en delimitar las intervenciones de cuarentena y focaliza más las acciones preventivas, tamizaje y la estrategia PRASS (Pruebas, aislamiento selectivo y sostenible) que en Bogotá se ha llamado DAR (Detectar, aislar y reportar).



En este Decreto 032 se mencionó que las “Que las UPZ de El Rincón, Suba, Tibabuyes, Garcés Navas, Fontibón, Castilla, Bosa Central, Boyacá Real, Timiza, Ciudad Montes, Los Cedros y Bosa Occidental son las que presentan la mayor concentración de casos activos”. Esto constituyó un avance en cuanto era un acercamiento a lo que pasaba en grupos poblacionales más concretos en Bogotá y evitar así “medidas de montonera”, como cierre indiscriminado de localidades. Es así como se establecieron cuarentenas en las siguientes UPZ: Usaquén Los Cedros (Usaquén); Timiza, Castilla (Kennedy); Fontibón (Localidad de Fontibón); Boyacá Real y Garcés Navas (Engativá); y Suba, Tibabuyes, Suba Rincón (Localidad de Suba).



El solo hecho de cerrar mediante cuarentena a las localidades de Suba y Bosa que entre las dos suman casi 2,5 millones de habitantes equivale a cerrar la ciudad de Medellín.



Se sabe que la Secretaría Distrital de Salud ha avanzado en una propuesta de semaforización por localidades, cuyo documento no es público aún, pero mientras tanto la recomendación es que se haga por UPZ y tengan en cuenta los siguientes indicadores tal como lo hacen los distritos de Madrid -España:



Evaluación del nivel de transmisión:



a) Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días

b) Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 7 días

c) Incidencia acumulada de casos de más de 65 años diagnosticados en 14 días

d) Incidencia acumulada de casos de más de 65 años diagnosticados en 7 días

e) Positividad global de las pruebas diagnósticas por semana

f) Porcentaje de casos con trazabilidad



Nivel de utilización de servicios asistenciales por COVID-19:



a) Ocupación de camas de hospitalización por casos de COVID-19

b) Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19





A lo anterior agregaríamos la cobertura de vacunación contra Covid 19 por UPZ. Se hace necesario entonces una información epidemiológica más de cercanía con la ciudadanía.

LUIS JORGE HERNÁNDEZ