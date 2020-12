Calidad del aire y aalud, deuda pendiente en las ciudades colombianas

La Organización Mundial de la Salud-OMS ha señalado que el 24% de la carga mundial de morbilidad y 23% de la mortalidad pueden atribuirse a factores relacionados con el ambiente (OMS, 2001), lo cual quiere decir que si mejoráramos lo máximo las condiciones ambientales podríamos disminuir la enfermedad y muerte en esta misma proporción.



En los países en vías de desarrollo el porcentaje de mortalidad atribuible a causas ambientales puede subir al 25% y en los ya desarrollados es casi el 17%

El principal contaminante del aire en los centros urbanos es el material particulado PM que es una mezcla de sustancias sólidas y gaseosas que pueden variar de tamaño y que inhalamos en cada respiración. Este PM resulta de la combustión de combustibles fósiles como el diésel. Las partículas pueden variar en tamaños y se clasifican según su tamaño PM10 (partículas menores de 10 micras) o PM2.5 o material fino, las partículas más grandes son las partículas en suspensión total PST que es el polvo visible. En las grandes ciudades como Bogotá y Medellín las fuentes de contaminación son un 60% fuentes móviles en especial el transporte público, camiones y motos y un 40% por chimeneas, quemas al aire libre, mal estado de las vías y desforestación. Actualmente solo el 15% de las estaciones de monitoreo de aire cumplen con la meta de la OMS para material particulado PM2.5.



La calidad del aire hoy en día se considera uno de los principales Determinantes de la Salud a nivel urbano. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 2.320 muertes en total atribuidas a contaminación del aire en Bogotá en el año 2018

¿Como esta la calidad del aire a nivel nacional?

El IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales adscrito al Ministerio de Ambiente publica anualmente el Informe del estado actual de la calidad del aire en Colombia, el ultimo es del año 2018 , en el cual reconoce que las zonas que mayor afectación por contaminación del aire son principalmente urbanas: el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, las localidades de Puente Aranda, Carvajal y Kennedy en Bogotá, el municipio de Ráquira en Boyacá y la zona industrial de ACOPI en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca).



Sin embargo, la información está muy limitada por la baja cobertura de la red de monitoreos de aire en nuestro país. El mismo IDEAM reconoce que “existen 51 municipios que necesitan un Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, y 5 de los que reportan información, donde la capacidad instalada requiere ser fortalecida para realizar un adecuado estudio del problema”. Este mismo informe señala que los municipios con población superior a 150.000 habitantes, que con corte al año 2018, requieren de un sistema de monitoreo y seguimiento de calidad del aire son: Buenaventura, Sincelejo, Riohacha, Tuluá, Tunja, Barrancabermeja, Apartadó y Florencia.



De hecho, en la página del Índice de calidad del aire (Air quality index) de la EPA (Autoridad ambiental de Estados Unidos por sus siglas en inglés) solo están visibles los datos de Bogotá, Medellín y Cali y no porque las demás ciudades no tengan problemas de contaminación del aire, sino que no cuentan con red de monitoreo o la información es muy intermitente o incompleta.



Se muestra también en este informe que los contaminantes que presentaron mayor aumento en el año 2018 fueron en su orden el PM2.5 y el PM10. En varias estaciones de monitoreo sus concentraciones excedieron los niveles máximos permisibles y los resultados del cálculo del Índice de Calidad del Aire evidenciaron un mayor riesgo de posible afectación a la salud de la población en las estaciones de monitoreo, localizadas en Bogotá, La Jagua de Ibirico (Cesar), Barranquilla, Sabaneta (Antioquia) y Medellín.



La siguiente información muestra el riesgo atribuible a la contaminación del aire asociada a morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no trasmisibles que constituyen la primera causa de mortalidad a nivel urbano. Esto quiere decir en el caso de Bogotá si no hubiera contaminación del aire, este solo hecho disminuiría en un 24% la enfermedad isquémica del corazón. Esto es lo que se llama es salud pública la fracción prevenible.





RIESGO ATRIBUIBLE POR CONTAMINACION DEL AIRE EXTRAMURAL GLOBAL COLOMBIA BOGOTA



Enfermedad Respiratoria Aguda

Global: 7.9%

Colombia: 17.1%

Bogotá: 8.0%



Enfermedad Isquémica del Corazón

Global: 23.0%

Colombia: 12.6%

Bogotá: 24.0%



Accidente cerebrovascular

Global: 25.0%

Colombia: 8.5%

Bogotá: 25.0%



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Global: 9.0%

Colombia: 21.3%

Bogotá: 9.0%



Cáncer de pulmón

Global: 14.0%

Colombia: 11.9%

Bogotá: 14.0%



Diabetes

Global: 22.4%

Colombia: 21.7%

Bogotá: 1.3%

Qué pasa en Bogotá, el caso del IBOCA Índice Bogotano de Calidad del Aire

En el caso de Bogotá la Secretaria Distrital de Ambiente en su último informe publicado que corresponde al segundo trimestre de 2020 muestra que debido a la pandemia y a las restricciones de movilidad establecidas en el aislamiento preventivo en el país a causa del COVID-19, durante los meses de abril, mayo y junio disminuyó la contaminación del aire en Bogotá especialmente por material particulado y señala que a partir de las última semana del mes de junio los niveles de contaminación de nuevo se incrementaron atribuyendo es al ingreso de arenas del Sahara en Suramérica y Centro América. Sin embargo, puede haber más causas ya que en medio de la pandemia y ante una disminución de casi el 70% de la movilidad en Bogotá han persistido altos niveles de contaminación del aire por PM lo cual se debe a:



•Incendios forestales en los llanos colombo venezolanos, Cundinamarca y en otros departamentos.



•Incendios dentro del área urbana de Bogotá en humedales y en otras áreas.



•Fenómenos meteorológicos como inversión térmica.



Bogotá cuenta con una Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB, que permite recolectar información sobre la concentración de material particulado (PM10, PST, PM2.5), de gases contaminantes (SO2, NO2, CO, O3) y de las variables meteorológicas. Son casi 15 estaciones de las cuales una es móvil, se considera que este número es suficiente para una población de casi 8 millones de habitantes. El problema de Bogotá no es el número de estaciones, sino bajar fuentes de emisión de material particulado. Tener más estaciones no mejora la calidad del aire.



El Distrito Capital dispone de índice Bogotano de Calidad del Aire —IBOCA— corresponde a un valor adimensional que oscila entre O y 100 y que orienta la toma de decisiones por parte de las autoridades ambientales y sanitarias. Sin embargo, el IBOCA que actualmente se utiliza no está actualizado conforme la Resolución 2254 de 2017 de Ministerio de Ambiente. Es un indicador agregado ambiental, no poblacional. Bogotá al igual que los grandes centros urbanos necesita disponer de estimaciones de exposición a contaminación del aire por parte de la autoridad sanitaria. Un promedio de PM de 24 horas o anual que es el que actualmente se utiliza no refleja bien la exposición poblacional. Por ejemplo, ciudad de México CDMX utiliza la metodología Now cast que es considerar promedios más cercanos a exposición poblacional 3 horas, 6 horas y 8 horas y de 12 horas. Así mismo es necesario disponer de mediciones ambientales, poblacionales y la nube de exposición personal de cada individuo. Las mediciones de contaminantes de las redes de calidad del aire son ambientales, no son poblacionales.



Los niveles de prevención, alerta y emergencia los declara la Secretaría de Ambiente, pero el sector Salud debe ser más anticipatorio y preventivo por ejemplo cuando se declara un nivel de alerta por parte de autoridad ambiental puede que ya hayan transcurrido entre 48 a 72 horas de niveles altos de material particulado con afectación a la salud respiratoria y cardiovascular en especial en población más vulnerable como niños menores de 5 años, gestantes y adultos mayores, así como personas con enfermedades de base las cuales también son más a riesgo frente a Covid-19.



También se recomienda a las autoridades sanitarias de las ciudades, establecer un nivel de precontingencia o Alertas Tempranas que debe dar información diaria a través de las redes de servicios de salud en la cual se realice una mejor comunicación social del riesgo. Los colores deben reflejar el riesgo. El Mapa IBOCA de la Secretaria de Ambiente, da sensaciones falsas de seguridad porque los niveles moderados los muestra en color verde, esto deben ser en amarillo.



Es clave para la salud urbana formular o ajustar los planes de descontaminación del aire con metas claras y medibles. Así mismo darles prioridad a los impactos en salud por encima de las condiciones solamente ambientales.

LUIS JORGE HERNÁNDEZ

Analista experto de Futuros Urbanos-Profesor Universidad de los Andes

En Twitter: @ljhernandezf