Jóvenes bogotanos sienten que la cuarentena los impacta negativamente

La Universidad Javeriana realizó el estudio Salud Mental y resiliencia en adultos jóvenes de Sudamérica durante el aislamiento por la pandemia de covid-19.El estudio fue realizado por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y el Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana en Perú, Argentina y Colombia.



La idea era evaluar la salud mental de los adultos jóvenes entre los 18 y los 24 años durante y después del distanciamiento social obligatorio por covid-19 en Lima, Buenos Aires y Bogotá para identificar factores asociados a la presencia y evolución de los síntomas.

¿Qué se buscaba? evaluar la presencia de síntomas de ansiedad y depresión en los adultos jóvenes durante el distanciamiento social obligatorio. Además la progresión de los síntomas y los recursos y estrategias utilizadas por los jóvenes para cuidar su salud mental en la coyuntura.



Otro objetivo era identificar los factores que protegen a los adultos jóvenes de desarrollar síntomas de depresión y ansiedad durante y después del distanciamiento social obligatorio.



La encuesta se realizó entre el 25 de mayo y el 22 de junio y los jóvenes tenían entre 18 y 24 años. El 33% fueron hombres y el 65,4% mujeres. En total participaron 1.178 jóvenes en el caso de Bogotá.

El 68,12 % tuvo o ha padecido diferentes niveles de depresión en una escala de 0 a 20: 9% de 0 a 4; 23% de 5 a 9; 29% de 10 a 14; 22% de 15 a 19; y 17% mayor a 20.



En cuanto a niveles de ansiedad el 53,37% tuvo o ha padecido diferentes niveles de ansiedad en una escala de 0 a 20. 18% de 0 a 4; 29% de 5 a 9; 29% de 10 a 14; 18% de 15 a 19 y 6% mayor de 20.



Cuando se les preguntó si en los últimos 7 días habían salido de sus casas aunque fuera por unos minutos el 19,6 % dijo que no había salido; el 40, 60% dijo que de 1 a 2 días; el 23, 90% dijo que de 3 a 5 días y el 16, 50% dijo de 6 a 7 días.

602 jóvenes dijeron que salían para buscar alimentos o agua, 235 visitar a un familiar o amigo, 200 pasear a su mascota, 183 ir al banco, 180 distraerse o relajarse, 163 comprar medicamentos, 121 a trabajar, 114 a hacer deporte, 81 recibir atención médica, 79 cuidar o llevar comida a un familiar y 60 por otras razones.

¿Se cuidan del contagio?

Según el estudio 778 de los encuestados aseguraron siempre usar mascarilla al salir de su casa, 531 mantienen 2 metros de distancia de otras personas, 80 usan guantes, 556 mantienen distancia con los demás fuera de casa, 501 se quitan los zapatos al llegar a casa, 295 se quitan la ropa al llegar a casa y 162 se bañan al llegar a casa.

El resto lo hace frecuentemente, a veces, nunca o casi nunca en diferentes proporciones.



De los jóvenes encuestados solo 576 (56,8%) están de acuerdo con la cuarentena que ha impuesto el Gobierno para evitar el contagio y consideran que es apropiada, 212 (20,9%) no lo está. Pese a esto 895 jóvenes dijeron haber respetado las medidas decretadas por el Gobierno Nacional.



Para 643 jóvenes la cuarentena tendrá un impacto negativo en sus vidas y en su futuro académico y laboral. 860 dicen que fueron afectados por la emergencia a causa del coronavirus. De hecho 424, es decir, el 41, 8%, piensan que la cuarentena tendrá más consecuencias negativas que positivas.



Para los jóvenes el futuro próximo no es muy alentador. 739 jóvenes no confían en que en seis meses todo vuelva a la normalidad. Tampoco confían en el sistema de salud para atender la emergencia ni en el respeto de la ciudadanía frente a las normas. No obstante, 658 encuestados consideran que la pandemia dejará enseñanzas positivas a la sociedad. Finalmente 737 afirmaron que la cuarentena ha sido estresante.



El 49,80 % de los encuestados consideran que la epidemia ha afectado su vida. Sus dificultades radican en estudiar virtualmente, no poder hacer deporte, afectación en sus relaciones de pareja, pérdida del trabajo y no poder recibir tratamientos de salud mental.



Un buen porcentaje de los encuestados dijo que su relación con la familia y los amigos ha empeorado.

¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos?

Según los investigadores es necesario fortalecer los programas de acompañamiento psicológico virtual, fortalecer modalidades de apoyo, interacción de pares, diseñar estrategias de información sobre salud mental durante el aislamiento dirigido a población joven.



También abrir espacios de retroalimentación respecto a la virtualidad con las instituciones de educación superior, indagar las razones que dificultaron el acceso a servicios en salud mental y optimizar las rutas de atención para consultas especializadas en los casos más severos.



También recomiendan programas innovadores para actividades físicas y sociales de los jóvenes, más vigilancia epidemiológica activa en Salud mental empleando medios virtuales, reforzar tamización en Atención Primaria en Salud, el fortalecimiento y escalonamiento de telesalud mental y telepsiquiatría y, finalmente, programas más amplios de capacitación en primeros auxilios psicológicos.

