Continúa la búsqueda ya no de dos personas, sino de solo una que habría caído en un vehículo Aveo rojo en el abismo del mirador San Pacho, en jurisdicción del municipio de San Antonio del Tequendama; puntualmente, en el kilómetro 8 de la vía Soacha-Mesitas del Colegio.



(En contexto: Estas son las hipótesis de accidente de carro que cayó en salto del Tequendama)

También se indaga si solo habría caído el vehículo, pues no se han encontrado rastros de sangre ni ningún vestigio de un cuerpo humano. Según el Cuerpo de Bomberos de San Antonio, nuevamente se reanudaron las labores de búsqueda y rescate en el sector con el despliegue de más unidades; además, se está ampliando el radio. “Pasamos de 200 metros a casi 400 de radio de búsqueda”, señalaron desde la entidad.



Hay que recordar que estas labores se iniciaron el miércoles pasado en la mañana, luego de que las autoridades de tránsito confirmaron que el automóvil, aparentemente conducido por Gerardo Segura Franco, rodó por un precipicio de aproximadamente 400 metros, a la 1:30 a. m.



(Además: 'Él no sufría de depresión', familiar de conductor que cayó en el Tequendama)

Hoy también se realizan otras indagaciones sobre el paradero del presunto conductor. “Sin embargo, bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja siguen en el punto”.



Otro hallazgo importante fue la ubicación de restos del vehículo, así como el teléfono del propietario de este, facturas de un restaurante y otro tipo de documentación, a 70 metros de donde impactó el automóvil.



La labor se ha dificultado por el clima cambiante de la zona. Sin embargo, continuarán hasta dar con el paradero de esta persona.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo habría salido de Soacha sobre las 12:30 a. m. con destino a San Antonio del Tequendama. Las últimas personas que vieron con vida a Segura fueron un grupo de ‘paletilleros’ que trabajan dando vía en una obra que está a 50 metros del abismo, lugar en donde se rehabilita la carretera debido a la pérdida de una bancada.



Lo que llama la atención de las autoridades de tránsito es que el recorrido entre el municipio de Soacha y el punto del siniestro se puede hacer en menos de 35 minutos; no obstante, y de acuerdo con los testimonios entregados por testigos, este habría tardado una hora aproximadamente de un punto al otro. “Los trabajadores que estaban en la zona nos contaron que iba bajando muy rápido”, dijo un familiar del conductor.



(Siga leyendo: Dramática búsqueda de víctimas de accidente en el salto del Tequendama)



Por ahora, Citytv reveló que, de acuerdo con información preliminar, el parabrisas del vehículo no estaba destruido, lo que descartaría la hipótesis que indica que quienes se encontraban en el vehículo habían salido despedidos por el frente de este. Además, no se encontraron rastros de sangre.



Sobre la versión de un posible suicidio, su familiar la descartó, y señaló que Gerardo Segura no tenía ningún síntoma de esta patología. “Creo que si tuviera problemas de depresión, lo hubiéramos notado. Él habló con el hermano la noche anterior y estaba emocionado por varios eventos programados para el fin de semana”, dijo.



No obstante, cree que la alta velocidad pudo haber sido una de las causas de lo que él considera un accidente vial. “Los trabajadores que estaban en la zona nos contaron que iba bajando muy rápido”, contó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com