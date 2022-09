A las 11:50 de la mañana de este 23 de septiembre, el equipo de rescate de los Bomberos Cundinamarca informó que había hallado el cuerpo de Gerardo Segura Franco, el comerciante y exconcejal del municipio de San Antonio del Tequendama, que en la madrugada del miércoles 21 habría perdido la vida tras caer en su carro por un abismo de más de 400 metros de altura.



(Le puede interesar: 'Él no sufría de depresión', familiar de conductor que cayó en el Tequendama)

El capitán de Bomberos de Soacha, Iván Riobueno, contó que el operativo de rescate del cuerpo se dio en el mirador del Águila, donde el vehículo rodó esa noche.



Según Riobueno, luego de haber agotado la búsqueda en uno de los senderos donde podría estar el hombre se tuvo que ampliar el radio de búsqueda y rastrear más indicios en una nueva zona que tenía una profundidad de entre 150 y 200 metros más desde el punto inicial. Allí finalmente fue hallado.



La muerte de Segura Franco levantó toda clase de especulaciones por la extraña forma como se dio. Testigos de los hechos dicen que el hombre viajaba a gran velocidad por la carretera que de Bogotá conduce a San Antonio del Tequendama, cuando en una de las curvas de la vía perdió el control y salió disparado hacia el abismo.

(Para seguir leyendo: Estas son las hipótesis de accidente de carro que cayó en salto del Tequendama)

¿Qué pasó?



Según las primeras hipótesis, el vehículo habría salido de Soacha sobre las 12:30 a. m. con destino a San Antonio del Tequendama. Las últimas personas que vieron con vida al exconcejal fueron un grupo de ‘paletilleros’ que trabajan dando vía en una obra que se encuentra a 50 metros de distancia del abismo, lugar donde se rehabilita la carretera debido a la pérdida de la bancada.



“Yo vi cuando el carro subió porque llevaba una llanta averiada. El carro cruzó y yo dije: ‘Ese carro va vuelto nada, seguro se va a despinchar por allá’. Pero a los 10 minutos volvió y bajó el señor y me mandó el carro por encima (...), cuando cogió la curva cogió vuelo y se llevó la cerca y cayó al vacío. El accidente fue sobre las 12:25, él iba solo, nosotros nunca vimos otra persona porque le alumbramos el carro y solo estaba él”, contó Jhon Bairon Forero, uno de los testigos del incidente en el salto del Tequendama.



En un primer momento se mencionó que el hombre al parecer viajaba en compañía de una segunda persona y que esta tal vez era una trabajadora del restaurante del cual él era el dueño. No obstante, en la escena del accidente no se encontró rastro alguno de la posible muerte de alguien más, y tampoco se obtuvo evidencia de algún reporte sobre otro desaparecido esa noche. La versión fue desestimada por las autoridades.



Pero el misterio de esta muerte no paró ahí. Todo empezó a tomar otro tinte cuando el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, sugirió que la muerte del hombre pudo haber sido un suicidio y que Segura Franco posiblemente sufría de depresión, teoría que un familiar del comerciante desmintió en conversación con este diario.

(Además: La historia del castillo de Bochica, la casa del Salto del Tequendama)

Las investigaciones de campo determinaron, finalmente, que nunca hubo un acompañante dentro del automóvil Aveo rojo, pues en la zona del accidente no se encontró rastro alguno de sangre ni de otro tipo de material biológico de posibles ocupantes. Tampoco había marcas o rastros humanos y el panorámico del vehículo no se fragmentó por completo, como para poder señalar que la segunda persona pudo haber salido expulsada del carro por el impacto.



Las autoridades adelantaron las labores de levantamiento y entrega del cuerpo a los familiares, y aunque se han descartado algunas hipótesis sobre los hechos, los investigadores siguen indagando qué pasó en la madrugada del miércoles pasado y cuáles eran las condiciones mecánicas del carro en el momento del fatal siniestro.

JONATHAN TORO