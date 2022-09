Este miércoles amaneció con una noticia que estremeció a todo el país. Un automóvil Aveo de placas RMW 778, de color rojo y con matrícula de Bogotá, cayó en extrañas circunstancias por un abismo en el mirador San Pacho, en la vía que conduce de Bogotá a Mesitas.

El vehículo, según lo que se sabe hasta el momento, era conducido por el comerciante Germán Lino Segura Franco, oriundo de San Antonio del Tequendama y quien regresaba de Soacha luego de visitar a su esposa y sus dos hijos.

“Él salió de allá a la medianoche para volver a su casa en San Antonio. En este momento no viven juntos porque ella trabaja en Bogotá y le queda más fácil estar en Soacha”, le dijo a EL TIEMPO un familiar del hombre. Versiones de las autoridades indican que el dueño de un restaurante de esa zona turística iba acompañado de otra persona, cuya identidad aún no se conoce.

La búsqueda de los cuerpos

Los bomberos arriesgan sus vidas para buscar los cuerpos. Foto: Bomberos

Según el Cuerpo de Bomberos de San Antonio del Tequendama, la búsqueda de los ocupantes comenzó esta mañana desde las 6 de la mañana. Ya se enviaron varias unidades de descenso en cuerda para llegar a la zona boscosa donde se presume puede haber algún hallazgo. “Nadie sabe aún si, además del conductor del vehículo, iba otra persona. No se ha esclarecido nada más”.



Los bomberos informan que es muy posible que, en estos casos, los cuerpos de las personas queden muy lejos de donde están las latas de los automotores. “Hace dos o tres años ocurrió lo mismo en este punto. Una persona se lanzó en una camioneta y el cuerpo fue expulsado fuera del vehículo”.



También dijeron que solo cuando se hagan exámenes a los cuerpos y avance la investigación se podrá confirmar alguna de las hipótesis que se han planteado: suicidio, microsueño, estado de embriaguez, falla mecánica, entre otras.



En este momento hay al menos 30 expertos buscando a quienes ocupaban el carro siniestrado. Están los bomberos de Soacha y San Antonio, han usado drones, pero la labor de búsqueda está muy complicada por la espesura de la vegetación de la zona donde cayó el vehículo.



Los bomberos no creen que los cadáveres se encuentren en un cuerpo de agua pues en la zona donde cayó el carro solo hay vegetación.



Sobre la versión de un posible suicidio, su familiar la descartó, y señaló que Germán Segura no tenía ningún síntoma de esta patología. “Creo que si tuviera problemas de depresión, lo hubiéramos notado. Él habló con el hermano la noche anterior y estaba emocionado por varios eventos programados para el fin de semana”.

No obstante, cree que la alta velocidad pudo haber sido una de las causas de lo que él considera un accidente. “Los trabajadores que estaban en la zona nos contaron que iba bajando muy rápido”, agregó.



La Policía de Tránsito descartó que el vehículo hubiera ingresado al abismo en reversa, como se especuló. “En el sitio no encontramos huellas de frenado. Es un vehículo que en horas de la madrugada estaba siendo conducido por un señor que al parecer toma la decisión o pierde el conocimiento y se queda dormido, pero por ahora todo es materia de investigación”, afirmó el teniente Jairo Murcia, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Soacha.

