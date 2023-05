En la mañana de este jueves, un ciudadano denunció haber sido víctima de fleteo en Ciudad Salitre. El hombre contó a las cámaras de City Tv que fue a una casa de cambio en el centro comercial Salitre Plaza y, luego de hacer su diligencia, de camino a su casa lo interceptaron tres delincuentes que se movilizaban en motocicleta y en carro.



El hombre, cambió 5.000 dólares y le dieron 22'000.000 de pesos, que fueron robados en su totalidad. Además, le hurtaron artículos personales.



(Le puede interesar: ‘Atracadores le quitaron una promesa al país’: tío Sebastián Valverde)

Según el hombre afectado, hace varios días, él se comunicó en horas de la mañana con una casa de cambio del centro comercial y le dijeron que le compraban los dólares a 4.500 pesos, pero le dieron un tiempo límite para llegar (una hora).



"Yo tomé el vehículo desde mi casa, mi moto, hice el cambio rápidamente, miré que no hubiera nadie por ahí para evitar lo que me pasó. No había nadie, ese día estaba casi solo el centro comercial, pagué el parqueadero y salí. No me percaté que afuera había un vehículo​ parqueado casi en la entrada", contó a City Tv la víctima.



Además, dijo que en los videos a los que tuvo acceso con la Policía se pudo evidenciar que, cuando él arrancó, el vehículo parqueado a la entrada del centro comercial empezó a seguirlo, y pasando la 68 para tomar la 26 hacia el aeropuerto se le apagó la moto y le entró una llamada, por lo que él paró y contestó.



(No deje de leer: Los rostros de los 12 feminicidios que enlutan a Bogotá este año)

Facebook Twitter Linkedin

Cambio de dólares. Foto: Archivo EL TIEMPO

"En ese momento se me acerca un señor por la espalda y me dice una grosería y deme la maleta, y me apuntó con un arma en el estómago. Al ver yo el arma, decidí entregarle. Posteriormente llegan dos delincuentes en una moto negra, me apuntan con un revolver en la cabeza y me dijeron que no me fuera a hacer matar, me pidieron la chaqueta y otras cosas que yo llevaba. Después, los tres se montaron en la moto", explicó el afectado.



Y agregó que también le robaron su billetera, en la que tenía varias tarjetas, las cuales fueron utilizadas por los delincuentes. "Las utilizaron por unos montos que tenía, los bancos no me ayudaron a bloquearlas en ese momento porque no tenía documento de identificación, ni celular".



(Le recomendamos: ¿Pensando en mudarse? Estos son, fueron y podrían ser los mejores ‘vivideros’)



De acuerdo con la víctima de este caso, uno de los hombres que lo asaltó tenía una contextura fornida "como estilo militar", el peluqueado también era militar, media 1.70 y es adulto, de unos 35 o 40 años. "Los otros se quitaron el casco, no pude verles la cara, pero eran más jóvenes que él", puntualizó.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de Angie Téllez, periodista de CITY TV

Más noticias de Bogotá