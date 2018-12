Madrúguele al plan éxodo este fin de año

Este fin de semana comienza uno de los éxodos más grandes del año. Muchos vehículos saldrán de Bogotá hacía diferentes regiones del país, siendo Cundinamarca uno de los departamentos más visitados por estas épocas decembrinas.



Se espera que la salida masiva de vehículos se inicie hoy 21 de diciembre, después de mediodía y que esta se extienda hasta el próximo 24 de diciembre cuando salen los últimos viajeros.

El plan retorno, por su parte, se iniciará el próximo 1 de enero y de igual forma se extenderá hasta el 8 de enero, fecha en la que se espera que retornen los últimos ciudadanos.



Como en otros años se estima que sean 800.000 los carros que ingresen y salgan de Bogotá en los fines de semana de Navidad y Año Nuevo tal y como en 2016 y 2017. Según las autoridades, se tendrá regulación por parte de la Policía en los cruces viales y se hará control a la movilidad en los terminales satélites.



Según proyecciones de la Policía de Tránsito, se prevé una movilización de 3’497.562 de vehículos en todas las carreteras del país. Por esta razón, 8.000 policías, 17 helicópteros, 925 patrullas, 3.092 motocicletas, 55 grúas y 69 laboratorios de investigación estarán al tanto de los movimientos en las principales carreteras del país.



Como es usual, las vías de mayor cuidado son: Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Zipaquirá, Pereira-Manizales y Santa Marta-Valledupar.

Tenga en cuenta estas recomendaciones:

- Planee su viaje con la debida antelación.

- No consuma bebidas alcohólicas.

- Respete los límites de velocidad, las señales de tránsito y acate las indicaciones de la autoridad de tránsito en la vía.

- Revise las condiciones mecánicas y eléctricas de su vehículo.

- Porte los documentos del conductor y del vehículo al día: SOAT, tarjeta de propiedad, revisión técnico-mecánica, licencia de conducción y análisis de gases vigente.

- Lleve el equipo de carretera y prevención (botiquín extintor, llanta de repuesto, herramientas, etc.).

- Habilite y utilice los cinturones de seguridad del vehículo.

- Si es usuario del transporte público, inicie y finalice sus recorridos en los terminales de transporte y no utilice los servicios ilegales o informales de transporte público.

- No lleve más pasajeros de los autorizados en la licencia de tránsito. Viaje sin afán y conduzca con las puertas cerradas.

- Lleve sencillo para los peajes.

- Cuando se inicie el recorrido en carretera, recuerde encender las luces.

