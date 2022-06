La Secretaría Distrital de Movilidad habilita desde este miércoles 12 nuevos puntos de atención para los trámites de salida de los patios de vehículos inmovilizados. Hasta ahora, los conductores solo podían realizar esas gestiones en el centro de servicios de la calle 13, donde se aglomeran los conductores a quienes les han inmovilizado los vehículos. Ahora en total serán 13 los sitios de atención.



El secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, destacó que los nuevos puntos de atención estarán en sedes del operador de la la Ventanilla Única de Servicios y permitirá agilizar el trámite para sacar vehículos inmovilizados de los patios por infracciones de tránsito.



“Con esta decisión se hace más fácil y ágil la atención, sin intermediarios y sin filas del trámite de salida de patios”, precisó Ramírez, quien explicó que a partir de ahora, la salida de patios podrá realizarse de manera virtual o presencial en la calle 13 y en en los 12 puntos de la Ventanilla Única de Servicios ubicados en toda la ciudad.



Estos son las direcciones de los puntos de atención dobde se podrán realizar los trámites de salida de vehículos de los patios:

● Centro de Servicios de la calle 13 # 37 - 35 (Puente Aranda)

● 72 HUB: Carrera 26 # 71B - 30, Piso 2, Local 46B (Barrios Unidos)

● Centro Comercial Altavista: Carrera 1a #65D-58 locales 167,174,175 y 176 (Usme)

● Centro Comercial Carrera: Avenida de las Américas # 50 - 15, Local A1002 (Puente Aranda)

● Centro Comercial El Ensueño: Calle 59 c sur # 51-21 Local 209 (Ciudad Bolívar)

● Centro Comercial Fiesta: Calle 147 #101- 56 Local 22A (Suba)

● Fontibón Centro: Calle 19 # 99 - 68 (Fontibón)

● Centro Comercial Mall Plaza: Avenida Carrera 30 # 19 - 00, Nivel 4 (Los Mártires)

● Centro Comercial Meridiano 13 del Este: Calle 18 # 77-67 locales 226,227,228 y ZC 2A (Fontibón)

● Parque Central Bavaria: Carrera 13a #29-26 locales 118,124 y 145-151 Manzana 1 (Los Mártires)

● Centro Comercial Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37 Locales 286-287 (Kennedy)

● Edificio Restrepo: Calle 14 sur #22-27 (Antonio Nariño)

● Centro Comercial North Point Mall: Carrera 7 #155-80 Local 1 (Usaquén).



Y si bien el trámite se puede realizar de manera virtual, quien quiera hacerlo de forma presencial debe sacar cita previa (en www.ventanillamovilidad.com.co) en cualquiera de las sedes disponibles para ello, como ya se hace en la calle 13.



Este tipo de trámite, según Movilidad, "presenta grandes mejoras y beneficios, como el agendamiento virtual, la ampliación en capacidad de puntos de atención, la seguridad al no necesitar intermediarios para su gestión y la eficiencia al recibir acompañamiento de los asesores ante cualquier duda e inquietud"



No obstante, según el tipo de infracción el ciudadano puede ser dirigido al Centro de Servicios ubicado en la calle 13 # 37-35 o a los 12 nuevos puntos habilitados de la Ventanilla Única de Servicios.



Al Centro de Servicios de la calle 13 # 37 - 35 serán dirigidos por las inmovilizaciones por las siguientes siete infracciones o casos especiales:



● F: (Embriaguez)

● D12: (Por consulta de reincidencias)

● B07, C01, C16, C18, C28: (Por subsanaciones)

● Trámite de salida de patios bicitaxi

● Inmovilización no regulada (Comparendos que no generan infracción)

● Duplicidad en la placa del vehículo

● Salidas que requieren interventorías (Más de un mes inmovilizado), Vehículos con Limitaciones a la propiedad.



Los 12 puntos de atención de la Ventanilla Única están facultados para efectuar el proceso completo hasta que se hace la liquidación del trámite (tarifa por infracción, tarifa de parqueadero y grúa de inmovilización de vehículos de servicio público y particular) para cualquiera de las 27 infracciones de tránsito que implican inmovilización del vehículo.



