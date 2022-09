La Secretaría de Movilidad anunció un plan piloto que tiene como propósito mejorar la movilidad en la calle 80, corredor que en los últimos meses se ha convertido en una pesadilla para los conductores.

El plan arranca este lunes 12 de septiembre y va a operar de lunes a viernes entre 5 a.m. a 9 a.m. El objetivo es priorizar la calzada para buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y para rutas escolares, entre la carrera 96 y la 119, en el sentido de oriente a occidente.



Por este motivo, se cerrará el giro izquierdo al sur en la carrera 107. Asimismo, el desvío para ingresar a los barrios del costado sur en la calle 80, será por la carrera 104.

🚨Tendremos Plan Piloto para mejorar la movilidad en la Calle 80 🚨



Desde este 12 de septiembre, rutas escolares y buses del SITP serán priorizados en este corredor, entre la Cra 96 y la 119.



⭕️Esta medida operará de lunes a viernes de 5 a.m. a 9 a.m. pic.twitter.com/sqQTxJ9qct — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 6, 2022

Con esta iniciativa se busca mejorar en 32 % la movilidad del corredor. Adicionalmente, se dispondrán de 30 gestores de movilidad, para articular de manera permanente con Bogotá, el uso de este tercer carril y el ingreso a la vía, por la que a diario transitan cerca de 16.000 niños que estudian en el Departamento e ingresan desde Bogotá.



De acuerdo con el Observatorio de Movilidad de Cundinamarca, la velocidad en este sector no supera los 5 km/h debido al alto flujo vehicular, pero el proyecto hará más eficientes los deslazamientos de las rutas escolares.

Minuto a minuto

7:00 a.m.: La Secretaría de Movilidad aclaró que no se ha levantado el plan piloto anunciado para hoy y que se sigue priorizando la circulación de rutas escolares y SITP, entre el Portal y el Puente de Guadua. "En estos momentos está operando de manera intermintente el contraflujo", señalaron desde la entidad.



6:30 a.m.: Se presenta un alto flujo de vehículos por la zona. El trancón en la 80 se extiende hasta la carrera 114.



6:00 a.m.: Avanza el plan piloto del contraflujo desde el Puente de Guadua tomando el Puente Antiguo hasta el primer retorno. En este momento está cerrado el retorno del kilómetro 1. Recuerde que por este carril adicional no está permitido el ingreso de:



- Motos

- Bicis

- Vehículos de carga

⚠️Avanza el plan piloto del contraflujo desde el Puente de Guadua tomando el Puente Antiguo hasta el Primer Retorno.



🚫Recuerda que por este carril adicional NO está permitido el ingreso de:



❌Motos

❌Bicis

❌Vehículos de carga pic.twitter.com/ED3HmOWj8e — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 12, 2022

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de Movilidad.

