En las últimas horas se registró el asesinato de un taxista identificado como Jhon Fredy Quiceno López en el barrio Juan Pablo II de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.



El vehículo fuer solicitado por un supuesto pasajero a través de la aplicación Taxis Libres, sin embargo, todo habría sido una trampa para robarlo.

Blu Radio compartió los audios de advertencia de un compañero taxista a quien Quiceno le contó minutos antes de ser asesinado sobre la zozobra que sentía en el sector.



“No sé que hacer, hay un man que dice que entre, que la mamá, que entre al parqueadero por la de debajo de Juan Pablo, no sé qué hacer”, fueron las primeras palabras de Jhon Fredy a su colega.



(Lea también: Matan a un taxista frente a su casa, de un disparo en la cabeza).



Su compañero respondió con una advertencia y le recomendó que no entrara porque corría riesgo de que lo atracaran.



"¿Le está diciendo que por la del parqueadero, al fondo arriba? Eso es un atracadero, a mí el otro día me la hicieron. No vaya a entrar. Ábrase de ahí. Eso suerte. Si el asesor lo llama diga que 'eso es una olla, un callejón sin salida, yo qué me voy a meter'. Sálgase de ahí. Usted si es bruto, para qué se mete, deje de ser tan hambriento”, fue la respuesta que le dio su colega mediante una grabación de voz.



(Puede leer: Ciudadano fue víctima de un paseo millonario y lo retuvieron en un motel).



Jhon Fredy hizo caso omiso a las advertencias de su compañero y respondió: "Es severo ñero. Ya me metí", sin saber que estas serían sus últimas palabras.



Al parecer, quienes pidieron el servicio a través de la aplicación serían delincuentes que intentaron robarlo y, ante la resistencia del taxista, lo asesinaron.

TENDENCIAS EL TIEMPO