Teatros y salas de cine reciben con reserva medidas para apertura

Los pilotos de reapertura avanzan con rapidez en la nueva normalidad que enfrenta la ciudad. Esta vez, el Ministerio de Salud dio vía libre para que los teatros, cines y autocines puedan volver a abrir sus puertas al público. Se trata de la resolución 1408 del 2020, que contiene las normas que deben cumplir estos espacios para volver a operar.

Y, aunque la noticia es un alivio para un sector que lleva cinco meses cerrado, la implementación de los protocolos es un costo que muchos no pueden asumir. La norma rige en el país, y son los alcaldes quienes deben hacer los ajustes para poner en marcha la reapertura de acuerdo con el momento de la pandemia en cada municipio.



(Además: La parte II del Plan Marshall: deuda por 10,79 billones para Bogotá)



“Entre todos podemos reactivarnos y recuperar aspectos muy importantes de nuestras vidas”, dijo el presidente Iván Duque al explicar la medida.



En Bogotá, según cifras del Instituto Distrital de Turismo, hay 94 teatros, la mayoría están ubicados en las localidades de La Candelaria, Teusaquillo, Chapinero y Santa Fe; 48 salas de cine y, hasta el momento, tres autocines: uno en Unicentro y dos en las afueras de la ciudad.



(Lea también: ¿Continuará la cuarentena después del 1º de septiembre?)

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, explicó cómo va a funcionar este piloto, cuyo inicio se plantea para las primeras semanas de septiembre, pero aún sin una fecha puntual.



Gómez afirmó que en el caso de los autocines, el Distrito ya está adelantando la revisión de los protocolos de bioseguridad para que entren en operación. “Estos espacios al aire libre representan menor riesgo epidemiológico y, por ende, es mucho más favorable realizar allí este tipo de actividades”, dijo.



(Lea también: Sensible reducción de la ocupación de camas UCI en Bogotá)



En cuanto a los espectáculos en espacios cerrados, como los cines y teatros, el funcionario aclaró que entrarán a revisar cómo se pueden aplicar los protocolos, y que la apertura se dará en medio de un proceso de concertación. Este trabajo se va a realizar en conjunto con la Secretaría de Cultura.



Una fuente de la entidad confirmó que van a trabajar en un plan escalonado de reapertura que minimice el riesgo de contagio. Los teatros, de hecho, ya vienen de una operación gradual. Hace más de un mes, el Gobierno habilitó la opción de hacer ensayos presenciales para crear obras transmitidas por internet.



En países como China, Italia, España y Estados Unidos, afectados también por la pandemia, ya se están implementando protocolos de bioseguridad en las salas de cine y los teatros. Las medidas incluyen cero consumo de comidas y bebidas, máquinas dispensadoras de boletería, dispensadores de gel antibacterial y control de aforo.

Necesitamos que la gente recupere la confianza de venir a un teatro, que es un espacio cerrado; así como permiten piloto de restaurantes a cielo abierto, nos dejen hacer teatro al aire libre FACEBOOK

TWITTER

¿Qué dicen los voceros?

EL TIEMPO habló con voceros del sector, quienes manifestaron su preocupación ante algunas exigencias para la reapertura, como la capacidad máxima y la ventilación natural.



Fernando Barrero, director del teatro Cafam, celebró la decisión y dijo que van a analizar con los artistas cómo sería una obra con 2 metros de distancia, con tapabocas y el resto de requisitos de bioseguridad.



“Los musicales se verán reducidos en el número de integrantes (...) En cuanto a público, bajaríamos de 963 a 289 sillas, pero hay teatro pequeños que sólo podrían ocupar seis sillas”, señaló Barrero.



(Puede interesarle: Las ventas ‘online’, el salvavidas para 30.000 comercios de barrio)



Rodrigo Rodríguez, director del Teatro Ditirambo, aseguró que los requerimientos no corresponden a la lógica de un teatro y que “hay unas implicaciones de gastos muy altos en señalización, en personal para el control de la temperatura a los asistentes y manejo de residuos”.



A Carolina Ramírez, administradora del Teatro La Libélula Dorada, lo que más le preocupa es la capacidad máxima de aforo, que es hasta un 50 por ciento. Dice que se debería elevar hasta un 70 por ciento; no obstante, aclaró que lo importante en este momento es poder reabrir las puertas.



“Necesitamos que la gente recupere la confianza de venir a un teatro, que es un espacio cerrado; así como permiten piloto de restaurantes a cielo abierto, nos dejen hacer teatro al aire libre”, resaltó.



(En otras noticias: ‘Gobernar en Kennedy es una carrera contra el tiempo todos los días’)



Este es el mismo sentimiento que tiene Patricia Ariza, directora del Teatro La Candelaria, quien afirma que lo primordial es garantizar que se cumplan las medidas, y reconoce que aunque “no es viable abrir las salas con menos público, lo haremos por no dejar morir el teatro”.



Cabe resaltar que la preocupación por el músculo financiero se da, sobre todo, en los teatros pequeños y comunitarios. Así lo explicó César Álvarez, miembro del Consejo de Arte Dramático de Bogotá, quien dijo que la resolución podría tener incidencia en los teatros grandes, pero deja sin piso a salas que están arriendo.



“Necesitamos medidas de salvamento para la cultura, más allá de las resoluciones; el trabajo debe ser para salvar el teatro”, insistió.



En el sector del cine, el panorama es un poco más alentador para las empresas que ya acondicionaron autocines; sin embargo, comparten la preocupación de cómo adecuar ventanas de ventilación natural en las salas.



“Sigue siendo muy complicado porque la inversión para acondicionar las salas será muy alta y falta ver qué dice al respecto la alcaldía”, expresó Federico Mejía, propietario de Cinema Paraíso, en Usaquén. Munir Falah, CEO de Cine Colombia, solo dijo que están “analizando la resolución".

Siga informándose:

- 3.500 mujeres taxistas ayudarán a prevenir violencias contra la mujer.



- Desarticulan banda dedicada al microtráfico en Cundinamarca y Tolima.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET