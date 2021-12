Mucho se ha celebrado el aumento del salario mínimo al millón de pesos, un reajuste del 10% con relación al actual. Sin embargo, poco se ha hablado del impacto que han tenido la inflación y el elevado precio del dólar en la capacidad adquisitiva de los hogares durante el último año.



Bogotá es una ciudad cada vez más cara. Basta ver el comportamiento al alza de los precios de alimentos como la carne o los vegetales y ni qué decir del vestuario y la gasolina. Subir el monto del salario mínimo, por encima de la inflación registrada, era lo mínimo que se podía hacer.



Sin embargo, este beneficio no cobija a todos los bogotanos, pues el 40,6 % se encuentra en informalidad laboral, tratando de subsistir, como los vendedores ambulantes, taxistas y trabajadores por cuenta propia que no tienen un contrato laboral formal. Sin mencionar al 11,6% que hoy son desempleados.



Por otro lado, subir el salario mínimo también implica alzas en otros servicios como la cuota moderadora de la EPS, los aportes a pensión, los deducibles de seguros y hasta la cuota de la administración del conjunto residencial donde el incremento, de una u otra manera, afecta salarios de vigilancia y aseo. Dicho diferencial deberá ser aprobado en la respectiva asamblea el próximo año.



Considero que el debate no debe ser sólo cuánto debe subir el mínimo, sino la calidad del empleo, en especial para mujeres y jóvenes, los más golpeados por la pandemia y quienes, históricamente, han tenido dificultades para encontrar empleos estables o bien remunerados.

Al final, este tipo de noticias deben analizarse con cautela y lejos de las emociones políticas que se pretenden despertar en la campaña electoral que ya comenzó.



Lo cierto es que esta decisión tendrá un impacto positivo en la reactivación económica de varios sectores productivos de la ciudad, pero no resuelve los problemas del mercado laboral que nos aquejan.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS