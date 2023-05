Un hecho inusual sucedió pasada la medianoche del sábado en la casa cural de la Iglesia San Camilo del barrio Juan Rey, en la localidad de San Cristóbal. En una situación confusa, un oficial de la Policía resultó gravemente herido. Fue trasladado al centro de salud de La Víctoria. Los uniformados estaban en servicio.



Por estos hechos, dos sacerdotes y un uniformado están dando explicaciones ante las autoridades. El suboficial herido se encuentra en UCI y su estado de salud es reservado.



La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), en comunicación con EL TIEMPO, señaló que por esos hechos dos personas y elementos materiales de prueba fueron presentados ante la Fiscalía, que asumió la investigación.



En la residencia sacerdotal se encontraban reunidos dos uniformados del CAI de ese sector del suroriente de Bogotá y los sacerdotes Miguel Ángel González Joya y Frank Castro Guzmán. Los dos curas pertenecen a la Orden San Camilo Lelis.



Según se conoció a través de residentes de la zona, quienes se enteraron del incidente el domingo pasado, uno de los religiosos terminó con un arma de fuego en sus manos y esta se disparó e impactó en el suboficial, cuyo rango es subteniente.



No obstante, en la misma reunión había dos armas de fuego, pero ninguna de las dos tenía salvoconducto. Ambas pertenecían a los dos religiosos, un hecho que la Mebog y la Fiscalía confirmaron.



La versión que dieron en un principio los involucrados en el incidente, según pudo establecer EL TIEMPO y de acuerdo con la Mebog, es que se trató de un accidente al manipular una de las armas de fuego.



Pero las autoridades intentan precisar qué hacían dos policías cerca de la 1:30 de la madrugada en la casa cural, si recibieron o no algún reporte o llamada en sus teléfonos y porqué había licor en el lugar y dos armas de fuego ilegales.



Lo que sí es claro, y la Policía Metropólitana confirmó, es que no hay reportes en la línea única de emergencias 123 sobre algún caso de ruido o riña o presencia de una persona sospechosa.



De hecho, al ser consultada la Secretaría Distrital de Seguridad, este diario no obtuvo respuesta sobre registros de llamadas al 123. También se conoció que no hay registros de llamadas al CAI o al cuadrante del sector alertando de alguna situación.

Los policías vinculados al caso hacen parte de la localidad de San Cristóbal. Foto: Policía de Cali

La versión de la Mebog es que una vez ocurrió el incidente, el patrullero que acompañaba al subteniente obturó la alarma y solicitó apoyo. Luego llegaron hasta el lugar patrulleros que estaban en labores de vigilancia y los religiosos fueron capturados.



En efecto, la Fiscalía le reportó a este diario que el caso fue atendido por la policía de vigilancia que realizaba labores de patrullaje, luego de que escucharon detonaciones de arma de fuego. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la carrera 15 Este con calle 73 sur.



“Los uniformados ingresaron a una vivienda y observaron a dos ciudadanos de sexo masculino, los cuales se encontraban manipulando, al parecer, dos armas de fuego y la víctima (policía), se encontraba herido por arma de fuego”, señala el informe del organismo de investigación.

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los civiles que se encontraba en el lugar de los hechos manifestó que su compañero (uno de los religiosos) hirió al uniformado. El señalado de haber disparado fue capturado y llevado ante un juez para la imputación de cargos por lesiones personales y porte ilegal de armas.



Sin embargo, el funcionario judicial declaró ilegal la captura y dejó en libertad al sacerdote, por lo cual no se pudo realizar la imputación de cargos. De acuerdo con el juez, “hubo registro de inmueble y no se comunicó de esta situación en el informe de captura en flagrancia por parte de los policías”.



No obstante, la Policía Metropolitana le dijo a EL TIEMPO que los religiosos fueron dejados en libertad por el juez luego de que aceptaron los cargos, pero que la Fiscalía apeló la decisión.



Lo cierto es que los religiosos continúan vinculados a la investigación por lesiones personales y porte ilegal de armas y deberán explicar por qué tenían en su poder dos armas de fuego sin salvo conducto y cómo las obtuvieron.



La Orden de los Ministros de los Enfermos lamentó en un comunicado los hechos ocurridos en las instalaciones de la residencia sacerdotal de la parroquia San Camilo Lelis y lo calificó como un accidente.



Diego Fernando Cerón, superior delegado provincial Colombia Ecuador de la Orden Sacerdotal "lamentó las afectaciones" y expresó su deseo de "colaborar en todo sentido con las autoridades".

En la Mebog también indicaron que la prueba toxicológica realizada a los uniformados fue negativa, lo mismo la que les practicaron a los curas.



Vecinos del sector de Juan Rey le dijeron a este diario que los dos sacerdotes son jóvenes, no tienen más de 32 años; pertenecen a la comunidad San Camilo Lelis, y que con frecuencia participaban en reuniones a las cuales son invitados.



El sector de Juan Rey está localizado en la parte alta de la cordillera Oriental, por la antigua vía a Villavicencio.



REDACCIÓN BOGOTÁ