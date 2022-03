El pasado domingo, 20 de marzo, un grupo de encapuchados interrumpió una misa en la Catedral Primada, ubicada en el centro de Bogotá. El hecho generó críticas en distintos sectores sociales, incluyendo, por supuesto, el religioso.



Precisamente, el sacerdote Víctor Ricardo Moreno Holguín, de la Arquidiócesis de Bogotá, escribió una carta abierta a alias Simona, una de las personas responsables del suceso, quien hace parte de la Red de Artistas en Resistencia y de otro grupo llamado Escudos Azules, el cual participó en las movilizaciones del Paro Nacional.

En el texto, publicado en la página web elclero.co, la cual está dedicada a compartir contenidos del clero bogotano, Moreno aseguró: "Ante todo quiero recordarte que, a pesar de lo ocurrido, siempre serás bienvenida a nuestros templos, -también con tu séquito-".



El sacerdote recalcó que los templos no promueven la discriminación ni la "lucha de clases". Además, dijo que si 'Simona' llega a ir a algunos de estos lugares y se encuentra con él, Moreno le dará "un abrazo de bienvenida, y nuestro servicio de acogida te indicará dónde te puedes sentar (para eso son las bancas)".



En la carta, también dijo que él levanta la voz contra las injusticias, diciendo lo que sale de su corazón, "con voz grave y profunda" y buscando "despertar" el deseo de justicia de sus oyentes.



"En cambio, en los videos tu voz se oye chillona, repelente, sin solidez, y puedo ver que la gente del pueblo te da la espalda", agregó.



Con respecto a los papeles que estaban leyendo los encapuchados, el sacerdote escribió que él, a diferencia de los que interrumpieron la misa, es "un hombre libre" y no necesita de "ningún manipulador" que le escriba un libreto. "Además, porque las frases cortas, cuando son inteligentes, no requieren de libreto", manifestó.



El religioso añadió en su mensaje que no hablará de "lo sagrado" que 'Simona' profano, porque ella no ha "mirado la profundidad" de su alma y, por lo tanto, no lo comprendería. "Pero sí te quiero decir que en el lugar que profanaste (...) somos artesanos de paz".



"En cambio, a ti tal vez te han adoctrinado, diciéndote que todos los demás son tus enemigos, que solo queda odiar y que matar es un derecho, incluso a tu propio hijo desde tu vientre. En nuestros templos reina la paz. Tu mensaje no es para un templo", escribió.



¿Paz? ¿De qué paz hablamos? Cuando olvidamos amarnos los unos a los otros.

La paz del país laico de imposiciones ideológicas.

El país que aniquila las esperanzas de los pueblos.

Que llora la sangre de hermanas y hermanos.

!Este es el primer performance de @RAR_Oficial ! pic.twitter.com/KwgNtJKwwb — Simona!! (@Simona_Simo_) March 20, 2022

Moreno, continuando con el mensaje, preguntó qué llevaban los encapuchados en los morrales, y dijo que "seguro no eran alimentos para las familias pobres. Como lo pudiste ver en la catedral, en todos los templos tenemos una canasta ante el altar en la que se pueden dejar y tomar alimentos para los más necesitados".



"¿Lo alcanzas a comprender? ¿o también te ordenaron llevar armas en tu morral para acompañar tu odio? Gente así mató ochenta personas en la Iglesia de Bojayá, más de la mitad niños. ¿Tú también participas en esa clase de crímenes de lesa humanidad? En todo caso, tampoco creo que llevaras libros para la educación que Colombia necesita", añadió.

El sacerdote, por otro lado, afirmó que 'Simona', quien según él se considera artista,"pisoteó de modo grotesco la sagrada obra del pueblo, porque no amas al pueblo colombiano. Y, hasta que no ames al pueblo no puedes volver a llamarte artista; por ahora quedaste solo en el nivel de vándala. Puedes salir de ahí".



"La próxima vez da la cara, como se hace cuando se tiene dignidad y se es valiente; búscate un escenario diferente para tus fechorías. (...) si vuelves a pisar con dignidad uno de nuestros templos, (...) al salir te ofreceremos una empanada parroquial, preparada por las mujeres que han trabajado con sus propias manos construyendo el barrio; ellas, mujeres dignas y valientes", manifestó.



Y, para terminar, dijo que el "pueblo de Dios" suele mantenerse unido, con suficiente fortaleza para "enfrentar con firmeza cualquier injusticia" que se le quiera imponer.



ELTIEMPO.COM