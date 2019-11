Las voces que llaman a sacar a TransMilenio del paro

Martha Cuéllar trabaja por días con dos familias del norte de Bogotá. Esta mujer de 54 años, madre de 5 hijos y abuela de 3, completa en la última semana más de 20 horas caminando. No en las marchas del paro nacional que empezó el pasado 21 de noviembre, sino haciendo obligada el camino de ida y vuelta entre su casa y sus lugares de trabajo, de un extremo a otro porque vive en Ciudad Bolívar.

Ella es una entre miles de personas que, sobre todo en las noches, han tenido que caminar largos trechos porque los bloqueos a las estaciones de TransMilenio no les dejan otra opción. "Los de los carros también van lento, pero no van caminando", dice la mujer.



Caminatas forzadas, citas médicas perdidas y cafeterías y tiendas sin ventas son algunos de los efectos menos visibles de las protestas, que completan ya una semana y que, por ahora, no parecen próximas a levantarse. Y mientras eso pasa, nadie les responde a familias como la de Andrés, un niño de 6 años que perdió el pasado viernes la cita médica que esperó por casi dos años para que por fin su EPS le autorizara la operación que le libere de un frenillo en la lengua que no lo deja hablar bien.

Su papá, también llamado Andrés, lo llevaba en el carro de un familiar que terminó golpeado por los manifestantes que el viernes impidieron el paso en varios puntos de la Autopista Sur. Ahora, están de nuevo pendientes de conseguir que les reprogramen la cita perdida.



Por situaciones como esa están tomando fuerza en las redes sociales campañas para que el paro no afecte la movilidad de los ciudadanos . "El paro es contra el Gobierno, no contra las personas humildes que para llegar a su casa, si obstaculizan las avenidas principales, demoran hasta tres horas y les toca caminar toda la ciudad", escribió en redes @LilianHuertas.

En su cuenta de Twitter, Nattaly Rueda reseñó así la situación:

Otro ciudadano, Felipe Rueda, también usó sus redes para mostrar cómo los ciudadanos de a pie son los que más se han visto afectados por los bloqueos.

El hashtag #SaquemosATransMileniodelParo también ha sido apoyado desde los medios y por algunos políticos. El periodista Julio Sánchez Cristo y el columnista Daniel Samper Ospina se pronunciaron sobre esta situación.

Por cuenta de los bloqueos y los ataques de los vándalos contra estaciones y buses, los viajes de la gente en TransMilenio han caído hasta en un 50 por ciento.



Este miércoles, en medio de una marcha que fue pacífica pero que bloqueó la Autopista Norte, el sistema dejó de operar cuatro horas entre el final de la tarde y la noche, precisamente el momento cuando miles de ciudadanos tenían que regresar a sus casas.



