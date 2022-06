En casa fuimos muchos hijos, y un solo padre que era quien trabajaba y proveía. Claro, él se lo buscó. Su temperamento jamás le dejó comprender que la mujer también podía aportar. Y por eso debió responder por todo: el mercado, la cuota de la casa, los uniformes, la ropa, los paseos y hasta por la comida de la mascota.



Yo no sé cómo lo hacía, pero nunca nos faltó nada. Mal que bien, los hermanos y hermanas tenemos que reconocer que, aunque no gozábamos de ropa de marca, ni paseos en avión ni de restaurantes exclusivos, jamás nos faltó un texto escolar, un cuaderno o un par de zapatos. Él hacía rendir su exiguo salario y nunca dejó de pagar sus obligaciones. Apartaba, con religiosidad, cada peso y cada centavo para cuando llegara la cuota de algún servicio público o de aquel electrodoméstico que nos permitía dar un salto hacia la modernidad.



Cuál era su habilidad para hacer rendir la plata siempre fue un misterio para mí, que solo vine a descifrar cuando ya me tocaron mis propias obligaciones. La respuesta es simple: saberse medir.



Muchos no saben hacerlo. Es más, aun sabiendo que lo que reciben de ingresos no les alcanzará para pagar las deudas pendientes y para meterse en nuevas obligaciones, lo hacen. Por vanidad, por capricho o por aprovechar alguna oportunidad que se presenta, dan un paso que puede significar la quiebra o dejar a la familia expuesta innecesariamente.



A qué voy con esta reflexión. Sí, a que la casa común de nosotros es Bogotá. Que demanda, como cualquier familia, bienes que se necesitan, inversiones para mejorar, plata para ajustar aquí y reparar allá; para garantizar un futuro mejor a sus habitantes y ponernos al día con temas que no dan espera: una vía, un colegio, un programa o una ayuda adicional para quienes más lo necesitan.



Bogotá recibe un salario como cualquier padre de familia. Y viene de diversas fuentes, particularmente de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Pero hay otros ingresos que le permiten “pasar el mes” –para seguir con la idea– y darse uno que otro lujo.



El día en que el calentador de la casa sacó la mano, papá tuvo que endeudarse. Ese gasto no estaba previsto, por tanto, había que conseguir la plata, negociar los intereses y pagar a tiempo, como fuera, pero jamás dejar de hacerlo. En Bogotá andamos en las mismas: nadie esperaba una pandemia, ni tantos desempleos ni tantas quiebras. Y hay que ajustar lo que se desajustó y lo que venía desajustado. Hay que aprovechar que lo que la ciudad recibe cada año alcanza para pagar lo que se debe. E incluso, para endeudarse más, atender los problemas y seguir cumpliendo con esos créditos que se adquieren.



La Alcaldía acaba de conseguir que el Concejo le avale un cupo de deuda que suma 11,7 billones de pesos. Y lo hace porque en el pasado se ha portado como un padre de familia: se ha sabido medir, esto es, ha pagado puntualmente y sin afanes sus compromisos. Pero también es cierto que este nuevo cupo que pide es uno de los más abultados de los últimos tiempos. Y razones quizás no le falten. Pero si el tema se trasladara a un hogar común y corriente, el padre o madre de familia lo primero que revisarían es si lo que reciben de ingresos alcanza para meterse en más deudas.

Un papá responsable siempre deja algo de margen. No se endeuda hasta el tope, no se arriesga a dejar de pagar la luz o el agua con tal de tener un televisor nuevo. O un carro más moderno. Digamos que se reserva algo por si acaso, por si otra vez se daña el calentador, por ejemplo.



En el caso de Bogotá, para seguir con el símil, algunos economistas advierten que la ciudad está al límite de su capacidad de deuda. Que el año entrante, los ingresos corrientes que percibe se irán en un 99 por ciento a pagar sus obligaciones. Para decirlo en palabras claras, Bogotá se puede seguir endeudando, pero le queda un margen estrecho para pagar. Es como si de los 100 pesos de salario que recibe una madre o un padre, lo que tienen destinado para pagar una deuda les llegara al límite. Pueda que su hoja de vida, su trayectoria, su fama de buena paga le permitan seguir contando con entidades o personas que confían en seguirles prestando sin problema, pero hay que contar con recursos para responder.



Y pagar solo se hace cuando se tienen buenos ingresos. Bogotá está en plena recuperación, es verdad, lo deseable es que su aparato productivo se reactive plenamente y que los recursos fluyan para que los planes de la Alcaldía, que son necesarios e importantes, puedan ejecutarse. La duda está en si no hay que dejar algo de margen para los tiempos de las vacas flacas, como en el pasaje bíblico.



El otro lío es que Bogotá cambia de padre y madre cada cuatro años. Y cada uno llega con su propio plan, que para ejecutarlo requiere de los ingresos que se perciben. Y como cada vez estos alcanzan menos, pues echan mano de un pedazo de deuda. Cada uno deja su pequeño crédito para que lo pague el que sigue.



Nadie ha vivido lo que le ha tocado a la alcaldesa Claudia López, es cierto, pero ello no significa que se deba dejar la olla raspada porque cuando venga el próximo responsable ya no tendrá de dónde echar mano. Y se nos puede dañar el calentador.



Como en la canción de Serrat, todo llega y todo pasa; cada gobierno llega y después se va. Pero no se llevan la deuda, esa se queda con nosotros. Tenemos que pagarla los ciudadanos y la tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. No somos un caso exclusivo, por supuesto, el mundo está endeudado hasta los tuétanos, pero eso es consuelo de tontos. Y seguir creyendo que “la dinámica de la ciudad” irá arreglando las cargas es como creer que ante la escasez en el hogar, un padre de familia puede decirle a su prole que no hay problema, pues “Dios proveerá”.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28