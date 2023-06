La salud en la provincia de Sabana Centro es la principal causa por la que sus habitantes acuden a la justicia y la segunda por la que se tienen que movilizar hacia Bogotá.



Estas son algunas de las revelaciones de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2022, realizada por Sabana Centro Cómo Vamos y que confirman autoridades departamentales y expertos.



(Le puede interesar: Las grandes preocupaciones de los municipios de la Sabana de Bogotá)

Y esa situaciones estarían también impactando, según la encuesta, la satisfacción con los servicios de salud, que en 2022 disminuyó en un 2 por ciento frente a la de 2019, cuando fue de 51 por ciento.



La no entrega de medicamentos y las dificultades para la asignación de citas son las principales causas por las que los habitantes de los municipios de Sabana Centro acuden a la justicia, un 23 por ciento de los encuestados dicen que lo han hecho.



“No he puesto tutelas porque pienso que eso a veces no sirve para nada, pero sí tengo muchos problemas con la prestación de servicios médicos, es muy difícil lograr una autorización de cita con un especialista y la adquisición de algunos medicamentos”, indicó Johana González, una habitante de la provincia.



El acceso a los servicios de salud es la segunda causa por la que los residentes de los 11 municipios tienen que movilizarse hacía Bogotá, según la encuesta. La primera obedece a motivos laborales.



De acuerdo con Luis Efraín Fernández, secretario de Salud de Cundinamarca, en Sabana Centro se cuenta con un hospital público de alta complejidad en Zipaquirá y de baja y media en Nemocón, Cajicá, Chía, Tocancipá, Sopó, Sesquilé, Tenjo y Tabio.



(No deje de leer: El Sumapaz sería la primera Provincia Administrativa y de Planificación en Cundinamarca)

Facebook Twitter Linkedin

En la imagen, el hospital de Tocancipá Foto:

En el caso del departamento, el 80 por ciento está afiliado al régimen contributivo por medio de alguna EPS. “Eso quiere decir que dos de cada diez afiliados no tienen EPS. De esos dos, uno es un migrante, generalmente venezolano, y el otro es población que generalmente migra dentro del país, y Cundinamarca es un centro de recepción de migrantes nacionales, por lo general de zonas de alto conflicto y problemas de orden público”, indicó.



Enseguida, Fernández dijo que las EPS del régimen contributivo deben tener contratos de prestación de servicios con IPS, centros médicos, hospitales, clínicas, pero no los tienen. Mientras que para el régimen subsidiado opera la red pública. Por eso, el secretario cita como ejemplo que “si un paciente en Zipaquirá necesita un TAC, la EPS, en vez de autorizárselo en el municipio donde hay el servicio, lo remite a Bogotá”.



Ante esto, Fernández dijo que están citando a los presidentes de las EPS que operan en Cundinamarca para que contraten con la red pública de hospitales y que donde no se pueda hacer, lo hagan con privados, pero de la misma región.



(Además: Las razones de la Anla para archivar licencia ambiental del Regiotram de Occidente)

“Constantemente tenemos este fenómeno en Cundinamarca. La cercanía con Bogotá hace que, por ejemplo, Famisanar y Sanitas, que tienen clínicas propias, remiten a sus pacientes de toda la Sabana Centro, incluso de regiones más lejanas, a Bogotá, porque no contratan con las redes públicas”, explicó.



Y agregó que le han venido insistiendo a la Superintendencia de Salud que les exijan la contratación con la red pública y los sitios donde habitan los usuarios, ya que es el ente controlador de salud. No obstante, el secretario afirma que no han recibido el apoyo suficiente.



El funcionario aseguró a esto se suma un problema que no es exclusivo de Cundinamarca, pero que se está presentando. Señala que donde hay contratos, las EPS no le están pagando a la red pública por los servicios que prestan y eso les ha generado a los hospitales “carteras multimillonarias, eso hace a su vez que no funcionen como debieran”.



“En caso de que no haya reforma de la salud, el tema es fortalecer la vigilancia y exigirles a las EPS que contraten en las regiones con la red pública. Hay una norma que dice que mínimo el 60 por ciento del régimen contributivo debe estar contratado con la red pública y no están cumpliendo”, puntualizó.

Por otro lado, Erwin Hernández, médico y experto en salud pública de la Universidad de La Sabana, señaló que desde el año pasado, con la posesión del nuevo gobierno, ha habido un cambio en la prestación de servicios, en especial en la población subsidiada, y eso puede ser una de las razones de la insatisfacción. También destaca como otra causa el hecho que no haya suficientes especialistas.



“De 130.000 médicos que hay en Colombia, solo 30.000 son especialistas, entonces eso hace que sea difícil tenerlos en todos lados. No hay suficientes ”, señaló Hernández.



(Le recomendamos: El 'top' de los mejores barrios para vivir en Bogotá: ¿dónde quedan? Conózcalos aquí)

Avances en materia de salud

- La generación de 14 Redes de Salud en el departamento.



- Contratación de un hospital de alta complejidad en Soacha.



- Contratación de un hospital de mediana complejidad en Chía.



- Remodelación en diferentes centros de salud del departamento.



- Un nuevo centro de salud de baja complejidad para Cajicá.



- En 20 días empezará a funcionar un modelo de hospital para la salud mental, en Zipaquirá.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Cuarta encuesta de percepción ciudadana sabana centro

Más noticias de Cundinamarca