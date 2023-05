En la mañana de este miércoles, el programa Sabana Centro Cómo Vamos socializó los resultados de la cuarta encuesta presencial de Percepción Ciudadana (EPC) de la provincia de Sabana Centro, conformada por 11 municipios de la región, en el campus de la Universidad de La Sabana.



Los aspectos que más insatisfechos tienen a los habitantes de esta zona son: la infraestructura vial, el servicio de acueducto y alcantarillado, y los tiempos de desplazamiento diario con otros municipios y con Bogotá.



(Le puede interesar: Tendremos caída en iniciaciones de vivienda: secretaria de Hábitat)

La EPC es un ejercicio que se realiza en la región desde el año 2017, y tiene como objetivo conocer la opinión, percepción y satisfacción de los habitantes de los 11 municipios (Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Nemocón, Gachancipá, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá) sobre aspectos relacionados con su bienestar, calidad de vida, su mirada del territorio y de la gestión de sus gobernantes.



Por tal razón, esta sirve de insumo para la toma de decisiones no sólo por parte de las alcaldías y autoridades locales, sino también de empresarios, academia y organizaciones de la sociedad civil que buscan impactar el desarrollo sostenible y la competitividad de este territorio que aporta alrededor del 30 % del PIB de todo el departamento de Cundinamarca.



Para esta cuarta edición la encuesta se trabajó en conjunto con la Red de Ciudades Cómo Vamos y la firma encuestadora YanHaas, y fue aplicada de manera presencial en hogares a 2.914 hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos de los 11 municipios.



(No deje de leer: Aumentó la cifra de bogotanos que no pueden comer tres veces al día)

Economía

El 30 % de los encuestados considera que la situación económica de su hogar empeoró en el último año, siendo la percepción similar en los distintos niveles socioeconómicos, y el 16 % del total se considera pobre.



Llama la atención que el 15 % de los encuestados manifestó consumir menos de tres comidas diarias, en su mayoría población mayor de 55 años.



El 47 % de los encuestados manifestó vivir en arriendo o subarriendo y, de ese porcentaje, el 78 % indicó tener interés en tener vivienda propia pero no contar con los recursos económicos ya sea para cuota inicial o para el pago de las mensualidades.

Servicios públicos

El servicio de gas domiciliario es el de mayor satisfacción manifestada por parte de los habitantes, pasando del 78 % en 2019 al 85 % de satisfacción en 2022. Por su parte, los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y recolección de basuras fueron los que más cayeron en cuanto a la satisfacción de los usuarios:



• Acueducto: de 61 % en 2019 a 46 % en 2022

• Alcantarillado: de 59 % en 2019 a 50 % en 2022

• Aseo y recolección de basuras: de 70 % en 2019 a 66 % en 2022



Por su parte, la satisfacción con el servicio de energía eléctrica se mantuvo estable frente a 2019, con 69 % de satisfacción.



En cuanto al servicio de Internet, el 15 % de los encuestados manifestó no contar con este servicio, lo cual representa tan sólo una mejora de 1 punto porcentual frente a 2019 cuando fue del 16 %.



(No deje de leer: La encrucijada de Cajicá: sin agua y con 2.500 licencias de construcción)

Movilidad

El 50 % de los encuestados manifestó movilizarse fuera de su municipio con frecuencia. De ellos, el 49 % dijo hacerlo hacia Bogotá y el 47 % hacia otros municipios de Sabana Centro. Los motivos de desplazamiento son: trabajo (54 %), salud (26 %) y estudio (13 %). Vale la pena destacar que el desplazamiento por motivos de salud incrementó respecto a 2019, año en el que se dio en un 20 %.



En cuanto a los medios de transporte, los medios alternos van ganando poco a poco relevancia en la región. Si bien los encuestados manifiestan utilizar prioritariamente el transporte público (60 %) seguido del carro particular (20%), la moto particular y la bicicleta van ganando relevancia: las motos pasaron del 4 % en 2019 al 8 % en 2022, y la bicicleta del 1 % en 2019 al 7 % en 2022.



El 48 % de los encuestados que se movilizan fuera de su municipio frecuentemente manifestó tomarse más de 90 minutos en llegar a su destino. En este aspecto, llama la atención que al 33 % le toma más de 120 minutos, un porcentaje que viene creciendo desde el 2018 cuando fue del 23 % y en 2019 del 31 %.



(Además: El proyecto de ley que busca reactivar los corredores férreos de Cundinamarca)

Seguridad

La percepción de seguridad en la región mejoró, pasó de 37 % en 2019 al 45 % en 2022, alcanzando niveles similares a los del 2017 (46 %). No obstante, se presenta un leve incremento en el porcentaje de personas que manifestaron haber sido víctimas de algún delito, pasando del 14 % en 2019 al 16 % en 2022.



Desde la perspectiva de la percepción de seguridad en los barrios, esta se mantuvo alrededor del 52 % frente a 2019. El 28 % de personas que manifestaron estar insatisfechas con la seguridad de su barrio indicaron como mayores problemáticas los atracos callejeros y la drogadicción.

Educación

Si bien la satisfacción general sobre la educación primaria, básica y media pasó de un 79 % en 2019 a un 72 % en 2022, la satisfacción frente a las instituciones de educación públicas creció del 56 % en 2019 al 69 % en 2022, mientras que la de las privadas cayó del 92 % al 77 %, respectivamente. Por su parte, la satisfacción con la educación superior (técnica, tecnológica y universitaria) se mantiene en un 62 %.



(Le recomendamos: Los municipios más golpeados con la actualización catastral en Cundinamarca)

Salud

La percepción positiva sobre la prestación de servicios de salud decreció levemente de un 52 % en 2019 a un 49 % en 2022; sin embargo, la tendencia se mantiene desde 2017 cuando fue del 44 % y en 2028 de 51 %.



El 77 % de los encuestados manifestó contar con un buen estado de salud mental, mientras que la percepción sobre la buena salud física pasó del 69 % en 2019 al 60 % en 2022.

Medio ambiente

Respecto a esta temática, se le consultó a los ciudadanos sobre su satisfacción frente a temas como la calidad del aire, ruido, arborización, contaminación visual, calidad del agua, ríos y quebradas, y basuras y escombros en las calles.



Si bien la satisfacción sobre la calidad del aire de la región pasó de 53 % en 2019 al 45 % en 2022, esta es la variable de mayor satisfacción. Lo grandes dolores de la población en este frente, con insatisfacción mayor del 40 %, están alrededor de las basuras y escombros en las calles, y en la calidad del agua, ríos y quebradas.



(También: El drama de la inseguridad en los buses intermunicipales en Bogotá)

Gestión de las alcaldías

El 90 % de los encuestados manifestó conocer a su alcalde o alcaldesa. De ellos, el 23 % manifestó tener una percepción positiva de la gestión de su gobernante, cifra que se mantiene frente al resultado de 2019.

Alguna de las conclusiones de este informe son que la salud (20 %), educación (14 %) y pobreza (12 %) son los temas a los que se les debe prestar mayor atención por parte de las administraciones locales, seguidos de empleo y seguridad, ambos con 10 %.



A lo anterior se le suma, por un lado, la preocupación de la población frente a la infraestructura vial cuya satisfacción cayó del 58 % en 2019 al 40 % en 2022, y, por el otro, la insatisfacción con los servicios de acueducto y alcantarillado.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE SABANA CENTRO CÓMO VAMOS

Más noticias de Cundinamarca