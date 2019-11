Sabana Centro absorbió el aumento poblacional de Bogotá

Una enorme brecha de aumento poblacional entre Bogotá y los 11 municipios de Sabana Centro pone en alerta a los académicos y tomadores de decisiones en la región.

Este jueves 28 de noviembre, durante el evento de lanzamiento de su informe de calidad de vida 2018, Sabana Centro Cómo Vamos llamó la atención sobre el hecho de que esta provincia creció en un 38,3 % en los últimos 13 años, mientras que Bogotá apenas lo hizo en un 8,4 % y Cundinamarca, el 28 %.



Así, el territorio está ante un fenómeno de migración latente que exige la atención de los próximos líderes municipales y departamentales para mantener el equilibrio y desarrollo de su población.

Para Juan Carlos Camelo, director del observatorio, este comportamiento ha tenido repercusiones sobre todo en los sectores de seguridad y movilidad. Adicionalmente, percibe impactos en salud y bienestar.



EL TIEMPO extrajo las cifras más relevantes y las analizó en entregas para hoy y mañana, en el capítulo especial de movilidad.

El 11 % de la población viene de Bogotá

El hecho de que Sabana Centro haya crecido un 38,3 % en 13 años y aloje el 18,5 % de la población del departamento significa un cambio sustancial para el territorio.



“Seguramente, la gente en Bogotá no ve oportunidades de vida ni costos de viviendas interesantes y por eso toma la opción de venir aquí”, menciona el director, quien agrega que cerca del 11 % de los habitantes de la provincia son originarios de Bogotá: esto corresponde a cerca de 60.000 personas que han migrado a la Sabana en los últimos años.



El impacto se ha sentido, claramente, en el factor vivienda: cifras de Camacol indican que 41 % de los proyectos de construcción se ubican en esa región y que la cifra se ha duplicado en la última década. También ha movido la economía: el informe reporta que hubo un aumento de empresas activas del 21,8 % en el último año.



Todo esto deriva en un flujo constante de personas entre la provincia y la capital del país. “Sucede que un cuarto de la población conmuta con Bogotá para actividades rutinarias de estudio y trabajo. Por eso es necesario planear la Bogotá-Región a largo plazo y que haya coordinación y articulación”, alerta Camelo, y agrega que el impacto se percibe a nivel de seguridad, movilidad y medioambiente: “Cuantas más personas, hay más riesgo de problemas.



Debido a esto, ante una región que ve crecer su economía y puede recaudar cada vez más recursos, es necesario apostar por una planeación basada en los datos. Esperamos que el informe sea un insumo para que los dirigentes tomen decisiones basadas en cifras e indicadores”.



Una solución es urgente. En la percepción de mejora de calidad vida ya se evidencian bajas en municipios como Tocancipá, Chía y Zipaquirá.

Seguridad: una mirada que ya no es local

La migración de población de Bogotá y otros municipios podría estar alterando las interacciones entre habitantes y derivando, en últimas, en más casos de violencia. Esta es una de las hipótesis que maneja el equipo de Sabana Centro después de ver que indicadores como violencia interpersonal y violencia intrafamiliar se dispararon en los últimos años.



“Hace unos años, su población era mayoritariamente nativa y hoy tienen una mezcla de varios orígenes. Pasa también que se están volviendo territorios con características de ciudad grande, pero sin toda la capacidad institucional, el presupuesto ni la articulación suficiente para enfrentar los problemas”, apunta el director del observatorio.



Adicionalmente, hubo un aumento de la tasa de hurto a personas en el último año. “Como es una región próspera y atractiva para la inversión privada empieza a haber más riqueza y una consecuente oportunidad para que empiece a crecer la inseguridad”, explica el director. A pesar de eso, los esfuerzos en materia de seguridad a nivel municipal y departamental han contenido el fenómeno. El hurto a comercio, por ejemplo, bajó un 33,1 % entre 2017 y 2018.



Este territorio sigue siendo ‘sano’. Y las cifras lo comprueban: la primera causa de muertes violentas no es el homicidio (22,4 %), sino los accidentes de tránsito 47,4 %.

Salud: un llamado a la atención integral

El capítulo de salud del hay dos alertas centrales: el incremento de la mortalidad infantil en menores de un año y el aumento de embarazos entre los 10 y 14 años.



En el primer caso, Erwin Hernández , profesor del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la U. de La Sabana, explica que podría deberse a una superación del sub registro o a la migración que impactó en el indicador. Agrega que este, además, es indicador de desarrollo que pone a interactuar el cubrimiento de salud, la calidad del ambiente y las condiciones sociales en las que está inmerso el menor.



En el tema de embarazo en niñas explicó, por conversaciones con rectores de colegios, ha percibido que “el fenómeno es más común en zonas rurales, donde se presentan más delitos sexuales. Lo que pasaba es que el reporte no se daba, porque las familias ocultaban el nacimiento con partos en casa. Había un probable subregistro. Ahora, son más comunes los nacimientos en hospitales y, así, se reportan los casos”. Aunque admite que no hay una explicación concreta del aumento del indicador, sí alerta que debe ser atendido “porque constituye un factor de riesgo para la salud futura de esas niñas y perpetúa su condición de vulnerabilidad y dependencia”.

