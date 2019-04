Las rutas de procesiones de las principales iglesias de Bogotá

Las principales iglesias de Bogotá ya anunciaron su programación especial para las celebraciones católicas para el Jueves y Viernes Santo, la vigilia del sábado y el Domingo de Resurrección.



Consúltela y prográmese para vivir la Semana Mayor en cinco iglesias de la capital.



Tenga en cuenta: el jueves se conmemora la Última Cena y se adelanta el lavatorio de pies; el viernes se recuerda la Pasión y crucifixión de Jesús; el sábado son comunes las vigilias esperando por la resurrección que se celebra, finalmente, durante el Domingo de Pascua.

Catedral Primada de Colombia

Jueves Santo

-Misa de la Cena del Señor: 4 p.m (la Catedral estará abierta hasta las 11 p.m.)



Viernes Santo

-Santo Viacrucis por la Plaza de Bolívar: 10 a.m.

-Meditación sobre las Siete Palabras: 2 p.m.

-Celebración Litúrgica de la Pasión del Señor: 3 p.m.

-Procesión con el Santo Sepulcro hasta la Iglesia de la Veracruz: 4 p.m. (la Catedral estará abierta hasta las 10 p.m.)



Sábado

​-Solemne Vigilia Pascual: 7 p.m.

​

Domingo de Pascua

​- Misas: 10 a.m. - 12 m. - 3 p.m.

- Procesión con el Resucitado: 11 a.m.

Parroquia Cristo Rey (calle 98 #18-23)

Jueves Santo

-Eucaristía de la Cena del señor y lavatorio de pies: 5 p.m.

​-Homenaje al Santísimo Sacramento: 8 p.m.



Viernes Santo

​-Viacrucis: 10 a.m. - Punto de encuentro frente al supermercado Olímpica

- Celebración Pasión: 3 p.m.

- Meditación sobre las Siete Palabras: 6 p.m.



Sábado Santo

-Vigilia Pascual: 7 p.m. (se recomienda llevar cirio)



Domingo de Pascua

-Misas: 8 a.m. -10:30 a.m. - 12 m. - 6 p.m. - 7 p.m.

Santuario del Señor de Monserrate

Jueves Santo:

​-Eucaristías por los enfermos: 7 a.m. - 8:30 a.m. - 10 a.m. - 11:30 a.m. - 1 p.m.

-Eucaristía solemne y lavatorio de pies: 3 p.m.



Viernes Santo

-Viacrucis: 12:30 m.

- Celebración de la pasión: 3 p.m.



Sábado:

-Vigilia Pascual: 6 p.m.



Domingo de Pascua:

- Eucaristías: 6 a.m. -7:30 a.m. - 9 a.m. - 10:30 a.m. - 2 p.m. - 3 p.m.

Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá (carrera 13 con calle 51)

Jueves Santo:

-Misa para enfermos: 9 a.m.

-Misa por la Cena del Señor: 3 p.m.



Viernes Santo:

-Viacrucis: 9 a.m. (comienza en la carrera 13, sube por la calle 47, toma la carrera 9 y finalmente baja por la calle 57 para regresar al templo parroquial)

-Celebración de la Pasión: 3 p.m.

​-Sermón de las Siete palabras: 7 p.m.



Sábado:

- Vigilia Pascual: 7 p.m.​



Domingo de Pascua:

- Misas: 7 a.m. - 9 a.m. - 10:30 a.m. - 12 m. (con procesión por el sector) - 4 p.m. - 5 p.m. - 6:30 p.m.​

Parroquia Santa Bárbara de Usaquén:

Jueves Santo:

-Eucaristía para ancianos y enfermos: 10 a.m.

-Solemne Eucaristía y procesión: 4 p.m.



Viernes Santo:

-Viacrucis: 10 a.m. (salida parque barrio Sagrado Corazón de Jesús)

-Celebración de la Pasión: 4 p.m.

-Procesión del Silencio con el Santo Sepulcro: 7 p.m.

​-Sermón de las Siete palabras: 9 p.m.



Sábado:

- Vigilia Pascual: 6 p.m.​u 8 p.m.



Domingo de Pascua:

- Misas: 7 a.m. - 9 a.m. - 10:30 a.m. - 11: 30 a.m.(con procesión) - 12 m. - 6 p.m. - 7 p.m. - 6:30 p.m.​



