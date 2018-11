Cinco rutas que los ciclistas novatos no se pueden perder

Nada tan emocionante para un principiante que ir a rodar por primera vez fuera de la ciudad. O conocer un nuevo trayecto urbano. En la todoterreno o en la de ruta es una experiencia que, si se siguen las recomendaciones de los expertos, se va a disfrutar de tal manera que cada vez serán más frecuentes las salidas. Y más exigentes. Y nuevos paisajes.



El fenómeno está creciendo de forma vertiginosa hacia las poblaciones vecinas. Son recorridos con todo tipo de terrenos, alturas, dificultades y distancias, en una aventura tal que hoy hay más de 55 rutas posibles para tomar camino.

Se calcula que un fin de semana por la vía más común, la subida a Patios-La Calera, pasan unos 12.000 deportistas; por el alto del Vino se movilizan entre 3.000 y 5.000, si es que no son más. Y si se suman a los que salen por otros caminos, con seguridad la cifra supera los 20.000, un solo domingo.

Unos arrancan desde casa y otros las llevan en el portabici hasta alguna zona rural vecina, se estacionan y a pedalear. Pero también hay operadores turísticos que las alquilan, otros que prestan el servicio de transporte y dan asistencia técnica. El negocio mejora y la fiebre aumenta.



Breytnerth Córdoba Suárez, responsable de la asesoría técnica, la promoción y uso de la bicicleta en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entrega varias recomendaciones para que los novatos se peguen a la rueda.



Lo primero que advierte es que cada persona debe tener la bicicleta adecuada para su estatura y complexión general –fitting–, y esto es clave para tener un mejor rendimiento.



Para evitar contratiempos en el camino, “hay que buscar un lugar, ojalá recomendado –taller especializado–, donde le realicen el mantenimiento preventivo y correctivo, llevar un neumático de repuesto, kit de despinche, bomba de aire, bloqueador solar y agua”, señala el experto.



Todo es más fácil si se sale en grupo porque las cargas se alivian y, seguro, con alguien del equipo se puedan repartir estas herramientas para viajar más ligero y evitar quedarse varado.



En cuanto al vestuario, lo que recomiendan los profesionales es usar ropa especial y no olvidar una badana o pantaloneta acolchonada, que puede ser en espuma o gel y se consiguen en el mercado de ropa deportiva.

Para los principiantes, lo que se sugiere es “escoger una ruta que no exceda una exigencia media. Si el objetivo es tomarle cariño al ciclismo, una ruta muy fuerte podría generar dolor, cansancio excesivo e, incluso, una descompensación física que genere desilusión, y eso hay que evitarlo”, señala el asesor del IDRD.



El celular, el dinero y los documentos deben protegerse en alguna bolsa o chaqueta impermeable. Y no olvide llevar suficiente agua, una barra de cereal y desayunar bien antes de arrancar.



Además de las recomendaciones anteriores, dice Córdoba, la actitud es clave para que la experiencia sea agradable y se repita. Esa es la idea.



“Esta no es una competencia, y además es clave tener en cuenta que se trata de un recorrido turístico y recreodeportivo”, insisten siempre los más experimentados en la materia.



Trate siempre de ir acompañado y recuerde que en cada zona hay puntos de identificación y contactos en caso de una emergencia, clave para su seguridad.

Aficionados y profesionales

Para los niveles más aficionados, hay trayectos como Nemocón-Suesca-Nemocón, que tiene más de 30 kilómetros de distancia y más de dos horas de pedal. O Caminos de Arcilla, que cubre Gachantivá, Santa Sofía, Villa de Leyva, Sutamarchán, Sáchica y Ráquira. Son 4 horas de recorrido y una distancia de 63 kilómetros. Y aun si son profesionales o de alto rendimiento, pueden revisar toda la información en la página de bicitravesías, una iniciativa de la Administración Distrital.



“Esta es una apuesta al turismo en bicicleta como una forma diferente de conocer los paisajes que rodean la capital. Esta es una integración regional para contribuir al desarrollo local de los municipios y para complementar nuestra oferta con los valores turísticos que tiene la región”, se explica en la página oficial.

El 'boom' de la bici es total. Solo en un fin de semana, la ciclovía es utilizada por 1’700.000 personas, y entre semana se realizan más de 850.000 viajes diarios a pesar de las dificultades de la seguridad. A esto se suman los 26.000 empleos directos que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se generan con la bicicleta como medio de transporte.



HUGO PARRA

hugpar@eltiempo.com