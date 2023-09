A partir del 11 de septiembre, los usuarios de la Ruta 19-10 Calle 129 deben estar al tanto de una importante modificación en su horario de operación. La administración del sistema de transporte público TransMilenio anunció que esta ruta ajustará su horario de servicio, con el objetivo de optimizar la movilidad de los pasajeros.



Hasta la fecha, la Ruta 19-10 Calle 129 operaba de lunes a viernes desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., mientras que los sábados prestaba servicio desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. No obstante, a partir del 11 de septiembre, la nueva programación entrará en vigencia.



La Ruta 19-10 Calle 129 operará ahora de lunes a viernes desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., lo que brindará una ventana de servicio más acotada en comparación con el horario anterior. Los sábados, el horario se mantendrá de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., como en el horario anterior.



Ruta SITP 19-10 Calle 129 modifica su horario de operación. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Los usuarios que deseen obtener información detallada sobre esta ruta y cualquier otra en el sistema TransMilenio pueden acceder a la aplicación oficial TransMi[app]. Esta aplicación proporciona una amplia gama de recursos, incluida la capacidad de planificar viajes y rastrear la ubicación en tiempo real de los autobuses, lo que facilita la organización de sus desplazamientos diarios.



Además, TransMilenio sugiere encarecidamente la personalización de la tarjeta tullave, que ofrece una serie de beneficios para los usuarios. Estos beneficios incluyen transbordos con tarifas reducidas de 0 a 200 pesos, la posibilidad de obtener dos viajes a crédito renovables, la capacidad de bloquear el saldo en caso de pérdida o robo, y tarifas preferenciales para personas que forman parte de poblaciones vulnerables.



Importante destacar que la personalización de la tarjeta Tullave es gratuita y que la recarga de saldo se puede realizar de manera sencilla a través de la plataforma web. Estos cambios en la Ruta 19-10 Calle 129 y las recomendaciones de TransMilenio tienen como objetivo mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros y brindarles más opciones y ventajas al utilizar el sistema de transporte público en Bogotá.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

