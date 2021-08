Trabajo sí hay: 6ᵃ rueda virtual de empleo de Invest in Bogotá 

Diversas empresas ofertarán desde este miércoles, 1°. de septiembre, 12.000 vacantes de empleo durante la sexta rueda virtual de empleo, que comienza a partir de las 8:30 a. m.



Este evento es organizado por Invest in Bogotá, agencia de promoción de inversión para Bogotá.



El espacio contará con la presencia compañías nacionales e internacionales de diversos sectores que presentarán sus vacantes disponibles, y en esta versión del evento, las ofertas se enfocarán en empleo para personas jóvenes y en el sector de la moda.



Además de las presentaciones de las empresas, el evento también tiene sesiones informativas en las que se socializarán las nuevas políticas de empleo, así como charlas académicas sobre las actuales características del mercado laboral y las habilidades blandas que deben tener en cuenta los jóvenes cuando buscan trabajo.



Algunas de las empresas participantes son Claro, Medtronic, Sitel Group, Dugotex, Koaj, Orange, Group M, Schlumberger, Stargate Studios, Coca-Cola Femsa, Lean Solutions y Grupo Uribe.



Las compañías tendrán un espacio en el que entregarán detalles de los puestos de trabajo en los que tienen vacantes y de los beneficios que ofrecen a sus empleados y sus políticas de contratación.



Las ofertas laborales son en Bogotá y en otras ciudades del país, y puede consultarlas en la sección de 'empleo' de la página web de Invest in Bogotá. Allí también estarán disponibles los videos con las presentaciones de las empresas participantes de la jornada.

Las personas interesadas en participar de la sexta rueda virtual de empleo pueden inscribirse a través de la página web de Invest in Bogotá, la inscripción no tiene ningún costo.



Las ruedas de empleo de Invest in Bogotá son apoyadas además por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, y han convocado a la fecha a más de 50 empresas en sus cinco ediciones anteriores, las cuales han contado con más de 51.000 asistentes.