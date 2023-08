Con el objetivo de reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en la ciudad, las autoridades de Bogotá han implementado una nueva medida de pico y placa para vehículos particulares, la cual rige de lunes a viernes, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

De acuerdo con la nueva regulación, los días impares, es decir, aquellos cuyo número no es divisible entre dos, no podrán circular vehículos particulares cuyas placas terminen en los dígitos 6, 7, 8, 9 o 0. Por otro lado, en los días pares, aquellos cuyo número sea divisible entre dos, se restringirá la circulación de vehículos cuyas placas terminen en los dígitos 1, 2, 3, 4 o 5.



Es decir, la medida del pico y placa para este viernes 4 de agosto regirá de esta manera:



No podrán circular las placas terminadas en: 1-2-3-4-5



Desde el 25 de julio, quienes incumplan se exponen a una multa de $ 580.000 y a la inmovilización del vehículo. Foto: Alcaldía de Medellín

La Administración Distrital y las autoridades de tránsito solicitan a todos los ciudadanos y conductores que respeten la medida de pico y placa, ya que esta estrategia busca mejorar la movilidad en Bogotá y reducir la congestión vehicular en horas punta.



En caso de incumplimiento, se aplicará una multa correspondiente a 15 salarios mínimos diarios, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado y el infractor deberá asumir los costos derivados de los patios y grúas utilizadas.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.