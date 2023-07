Este miércoles 26 de julio de 2023, la medida de pico y placa se mantendrá vigente en la ciudad de Bogotá como parte de las estrategias para mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en las horas de mayor tráfico.



¿Quiénes pueden circular este 26 de julio?

Para este día, la restricción de pico y placa aplicará para los vehículos particulares cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Estos automóviles tendrán prohibida su circulación entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.



Por otro lado, los vehículos cuyas placas terminen en los números 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular con normalidad durante este día.



Es importante recordar que el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá se aplica de lunes a viernes y no rige los días sábados, domingos ni festivos. Por lo tanto, el próximo sábado 29 de julio no habrá restricción de circulación para ningún tipo de vehículo particular.

Pico y placa en Bogotá Foto: Secretaría de Movilidad

La Alcaldía de Bogotá y las autoridades de tránsito reiteran el llamado a los conductores para que cumplan con esta medida y colaboren en el mejoramiento del tráfico y la movilidad en la ciudad. Se recomienda utilizar transporte público, compartir vehículos o ajustar los horarios de viaje para evitar congestiones y facilitar el desplazamiento en la capital colombiana.



¿Cómo es la medida para taxis?

Además, se enfatiza que el pico y placa para taxis también estará en vigencia durante esta semana. Los taxis cuyas placas terminen en los números 5 y 6 tendrán restricción de circulación este miércoles 26 de julio, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.



En caso de incumplimiento, se aplicará una multa correspondiente a 15 salarios mínimos diarios, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado y el infractor deberá asumir los costos derivados de los patios y grúas utilizadas.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

