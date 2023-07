Este martes 18 de julio, los vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 estarán sujetos a la restricción del pico y placa en la ciudad de Bogotá. Esto significa que no podrán circular por las vías de la capital en el horario establecido, que va desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.



Es importante destacar que la medida del pico y placa también aplica a los taxis en la ciudad según el último número de la placa. Para este martes 18 de julio los taxis con placas terminadas en 7 y 8 no podrán circular durante el horario establecido, que va desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.



Cabe mencionar que tanto para los vehículos particulares como para los taxis, la restricción del pico y placa no aplica los días domingos ni los días festivos en Bogotá. Por lo tanto, el jueves 20 de julio, día festivo, no habrá restricción para ningún tipo de vehículo.

Pico y placa en Bogotá, martes 18 de julio Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La implementación del pico y placa tiene como objetivo principal reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en Bogotá.



Se recomienda a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con anticipación, utilicen opciones de transporte público o compartido, o se ajusten a los horarios y días de restricción para evitar multas y contratiempos en su desplazamiento.



Recuerde que el incumplimiento de la restricción del pico y placa puede resultar en sanciones y multas por parte de las autoridades de tránsito.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

