Un hombre que venía merodeando por el sector rompió los vidrios de un vehículo estacionado en el reconocido sector del parque de la 93 y hurto una suma de más de ocho millones de pesos entre dinero y objetos de valor.

El atacante se robó una mochila utilizando una herramienta para romper el vidrio del vehículo. “Todo ocurrió a las 8 de la noche. Llegó un carro y una persona merodeó mirando mi carro y luego rompió el vidrio y se llevó todas mis pertenencias”, dijo la víctima.

Agregó que, segundos después, llegó una segunda camioneta que hizo una especie de pirueta para evitar el tráfico y permitió que el delincuente se subiera y escapara. “Creo que me venían siguiendo y que no actúan solos. Eso es crimen organizado. Un Chevrolet Optra y una Kia Sportage nos son carros de baja gama. Entonces no son cualquier banda”.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE KEVIN DÍAZ DE CITY TV

