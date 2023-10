Con el inicio del mes de octubre, la familia de Luis Andrés Colmenares revive la dolorosa e inesperada muerte del estudiante en el año 2010.



El 31 de octubre de este año se cumplen 13 años del fallecimiento del joven estudiante de la Universidad de Los Andes que conmocionó a todo el país. Tras varios años de investigaciones, las posibles causas de su muerte no pudieron ser determinadas por la justicia.

El joven, de apenas 20 años de edad, fue hallado sin vida en el caño del parque El Virrey, en Bogotá, horas después de haber asistido a una fiesta de disfraces en una discoteca cercana al sector. Aunque inicialmente su muerte no tuvo mucha atención mediática, la polémica se destapó un año más tarde, cuando la Fiscalía reabrió la investigación.

Luis Andrés Colmenares y Luis Alfonso Colmenares. Foto: Instagram: @lcolmenaresr

Tras varios años de investigaciones, el fallo del Tribunal de Bogotá de 2021, que confirmó la absolución de Laura Moreno Ramírez y Jessy Quintero, y que concluyó que dentro del expediente no había elementos para determinar la causa de la muerte, el caso quedó cerrado porque el proceso no fue llevado a casación en la Corte Suprema de Justicia.



Hasta ahora, las únicas condenas por el caso por la muerte de Colmenares han sido las de tres falsos testigos, presentados en su momento por la Fiscalía.

Octubre, el peor mes del año para la familia Colmenares



Cada mes de octubre, los colombianos, especialmente la familia del universitario, recuerdan la muerte de Luis Andrés Colmenares, pues esta época representa un año más sin su hijo y hermano, por lo que sus padres lo recuerdan al joven y piden justicia por medio de las redes sociales.



“SEÑOR mío y DIOS mío, hace 13 años te estoy rogando que le quites octubre al calendario. Yo sé que eso no le cuesta nada a tu omnipotencia, pero no me haces caso. Mañana tengo que empezar a vivirlo de nuevo… Entonces al menos bendíceme con fortaleza y perseverancia para caminarlo hasta el 31 y soportar esa tortura que me dejó la ausencia de Luis Andrés”, escribió el padre del joven en redes sociales.

Los internautas no se hicieron esperar y han enviado mensajes de apoyo a la familia Colmenares: “No los conozco, pero siempre recuerdo la historia de lo sucedido a su hijo en este mes. Pongan todo en manos de Dios y pida por su eterno descanso”, “Todo mi apoyo, oraciones y fortaleza Sr. Colmenares. Dios con ustedes”, “Dr. Colmenares, oramos a Dios para que le dé junto a su familia la paz, la resignación y fortaleza que tanto necesitan”, entre otros.

Halloween, una fecha para no olvidar el caso Colmenares

