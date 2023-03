El excongresista Rodrigo Lara será candidato a la Alcaldía de Bogotá, así lo reveló hace unos días en una charla con EL TIEMPO, en la que dejó clara cuál es su postura: "Soy muy claro, soy liberal, no soy conservador ni de izquierda. Soy liberal, social demócrata".

(En contexto: El excongresista Rodrigo Lara anuncia su aspiración a la alcaldía de Bogotá).

En el camino de estructuración de sus propuestas, Lara hizo un particular anuncio relacionado con la inseguridad que afronta la capital.

Vale decir que, a partir de cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, solo entre enero y febrero de 2023 se han reportado 17.646 hurtos a personas, datos similares al mismo periodo de 2022 que estuvo en 17.777.

"Hay estructuras delictivas. Necesitamos decapitarlas. Necesitamos, primero, un apoyo de la Fuerza Pública. Segundo, necesitamos un apoyo de la ciudadanía. Voy a crear frentes de seguridad en todos los barrios y calles", explicó en otra charla con panelistas de W Radio.

Entre enero y febrero de 2023, se han reportado más de 17 mil robos. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

(Siga leyendo: Crisis en Ciudad Bolívar: bandas delictivas estarían reclutando menores de edad).

¿Para qué el 'Ojo de Dios'?

Que ese bandido sepa que donde esté -cuando salga a la panadería, a visitar a su novia, a cualquier cosa- lo voy a encontrar FACEBOOK

Como tercer punto, detalló cómo sería el 'Ojo de Dios', sistema con el que busca hacer cerco a los criminales.

"Voy a desplegar un sistema de drones por todo Bogotá. Solo hay seis drones. Se va llamar el 'Ojo de Dios'. Necesito, por lo menos, entre 10 y 15 drones por cada localidad, una presencia constante que esté vigilando lo que pasa en cada cuadra", añadió en la emisora.

Según el político, con ayuda de la tecnología, las autoridades podrían detectar a quien cometa un crimen en Bogotá: "Que ese bandido sepa que donde esté -cuando salga a la panadería, a visitar a su novia, a cualquier cosa- lo voy a encontrar".

Lara planea desplegar drones por Bogotá. Foto: iStock

(Además: Las 15 bandas de menores de edad que operan en Bogotá).

El término ha causado curiosidad en una parte de los internautas. En los últimos años se ha empleado para designar a sistemas de vigilancia avanzados, como una poderosa cámara desarrollada en China por Fudan University de Shanghai y el Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics of Chinese Academy of Sciences en Changchun.

Con 500 megapíxeles, es capaz de identificar caras de cualquier persona y enviar los datos directamente a la red, como reseñó en su momento el medio local Global Times.

De otro lado, 'Ojo de Dios' se usa en comunidades indígenas de Latinoamérica para designar a un elemento de protección o una guía de un ser superior para los terrenales.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS