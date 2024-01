El duro mensaje de la esposa de Iván, fallecido hijo del general (r) Rodolfo Palomino

Este domingo, 14 de enero, se llevaron a cabo las exequias de Iván Andrés Palomino, el hijo mayor del general (r) Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional de Colombia. El fallecimiento del empresario, quien estaba por cumplir cuarenta años, fue informado a la opinión pública por el propio R. Palomino, quien en su cuenta de 'X' apuntó el viernes: "Dios ha anticipado tu partida amado hijo Iván Andrés. Mi primogénito, el que me enseñó a valorar cada momento en este mundo ha partido al reino de Dios".



"Un día triste para la familia, una perdida irreparable, una ausencia que jamás dejará de doler", agregó el exdirector de la Policía, quien dejó su cargo en 2016 y fue inhabilitado por la Procuraduría en 2021.



(Lea: Él era Iván Andrés, el hijo mayor del general (r) Rodolfo Palomino).

Según se pudo conocer, las exequias se desarrollaron en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Bogotá. Luego, los restos fúnebres fueron llevados al Cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá.

Este domingo, luego de la ola de mensajes de condolencias que recibió, el general (r) compartió un escrito de agradecimiento en su misma cuenta de 'X'.



"Quiero agradecer a todas las personas que se solidarizaron con mi familia por el fallecimiento de mi hijo Iván Andrés", anotó Rodolfo Palomino.



"No hay palabras para describir el dolor que sentimos, pero si les aseguro que su solidaridad nos reconforta", añadió.

Quiero agradecer a todas las personas que se solidarizaron con mi familia por el fallecimiento de mi hijo Iván Andrés.



No hay palabras para describir el dolor que sentimos, pero si les aseguro que su solidaridad nos reconforta. — General Palomino (@GeneralPalomino) January 15, 2024

Y ahora, cuando el apoyo de sus amigos y conocidos reconforta a la familia Palomino en medio del difícil momento, cobró eco el sentido mensaje de Nohora Castellanos, esposa de Iván Andrés y madre de sus dos hijos.



En sus palabras: el dolor de toda una familia por la partida de Iván.



(Además: Murió Alec Musser, actor de 'Son como niños', así lo despidió Adam Sandler).

'¡Nos volveremos a encontrar!': el mensaje de Nohora Castellanos

Facebook Twitter Linkedin

Iván Andrés Palomino y su esposa Nohora Castellanos Foto: Facebook

A través de su cuenta de Facebook, Nohora Castellanos, quien contrajo matrimonio con Iván Andrés Palomino en 2015, compartió un conmovedor mensaje.



En primera instancia, la joven citó unas palabras del teólogo norteamericano Reinhold Niebuhr.

"Dios, otórgame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valentía para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para distinguir entre ambas cosas", fue la cita compartida.



Luego, Castellanos compartió su propio mensaje: "Amor de mi vida, esposo bonito, mi corazón hermoso, nunca pensé que hoy me tocara despedirme de ti…tan pronto, con tantos sueños y metas por cumplir, en medio de la construcción de nuestra hermosa familia. Siempre me visualicé envejeciendo junto a ti compartiendo todos y cada uno de los logros tanto nuestros como de nuestros hijos, construyendo juntos recuerdos hermosos que a fin de cuentas es lo que nos terminamos llevando de este mundo".



"Gracias Dios por ponerme al mejor esposo en mi camino, tu generosidad, tu entrega, tu amor, tu creatividad y tu sencillez hicieron de estos años un tiempo maravilloso donde me enseñaste a amar sin medida, de una forma tan pura y desinteresada como nunca lo imaginé podría hacerlo", añadió.



(Quizá le interese: Hijo de 'La Gata', condenado por homicidio, pidió permiso para ir al funeral de su mamá).



En el texto, que acumula más de 110 reacciones, tiene también una mención a sus dos hijos, Rodolfo y Raúl.



"Fuiste y siempre serás mi mejor regalo divino, contigo aprendí a ser madre, junto a ti descubrí el amor tan inmenso que se puede dar a un ser humano sin conocerlo solo con saber que venia en camino. Rodolfo y Raúl son tu fiel reflejo. A pesar del corto tiempo, supiste sembrar en ellos grandes valores que sé que perdurarán a lo largo de sus vidas", apuntaló Castellanos.



"Descansa en paz amor de mi vida, ya hoy gozas de estar en la presencia del Señor, duele, duele en el alma…pero sé que tú te convertiste en nuestro ángel guardián, seguirás siendo nuestro guía y ejemplo a seguir. Te amamos, estamos orgullosos de ti, fuiste un luchador incansable y con toda esa valentía con la que enfrentamos todo este proceso seguiremos soñando y luchando por lo que queremos. Siempre juntos. ¡Nos volveremos a encontrar!", cerró.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS